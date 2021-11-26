مسح ميداني في 11 موقعا بالدقهلية يستهدف‏ المشردين و«الأسر بلا مأوى»

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية، عمليات مسح وبحث ميداني، لدراسة ظاهرة المشردين، واستهدفت «الأسر بلا مأوى» في 11 مكانا بنطاق محافظة الدقهلية، وهي: «حي شرق المنصورة، وحي غرب المنصورة، ومركز طلخا، ومركز المنصورة، ومركز نبروه، ومركز السنبلاوين، وميت غمر، وأجا، وبلقاس، والستامونى، ومدينة جمصة»، وذلك انطلاقا من خطة الدولة لرعاية وحماية الفئات التي تحتاج لتدخلات من شأنها تحسين سبل الحياة، ووضع الاستراتيجيات اللازمة لتوفير حياة كريمة.

ويجري عمليات المسح والبحث الميداني المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية للقضاء على ظاهرة المشردين.

مسح ميداني للمشردين والأسر بلا مأوي في الدقهلية

خرجت عملية المسح الميداني، تحت رعاية الدكتورة نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، تحت إشراف الدكتور وائل عبد العزيز، وكيل وزارة التضامن بالدقهلية، لمساعدة الفئات المشردة وتقديم الدعم الكامل لها، والوقوف على جوانب المشكلة، وتستمر عمليات المسح والبحث الميداني، التي يجريها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، لظاهرة ‏المشردين‎ ،‎خلال الأيام المقبلة في مراكز ومدن الدقهلية.

سيارتان تجوبان مراكز ومدن الدقهلية للبحث عن المشردين

وترأس فريق البحث، الدكتور علي غانم، خبير علم الاجتماع السياسي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والدكتور حسام الوسيمي، الخبير النفسي بالمركز، والدكتورة أسماء جودة، منسق المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بالمديرية، وفريق العمل من مكلفات الخدمة العامة والرائدات الريفيات.

وشاركت في عملية المسح الميداني، سيارتان تم تخصيصهما لنقل فريق البحث وستجوب باقي مراكز المحافظة على مدار الأيام القليلة المقبلة، لحصر ورصد هذه الفئات والوقوف على كافة المشكلات التي تواجههم لمساعدتهم والنهوض بهم اجتماعيا واقتصاديا ونفسيا.