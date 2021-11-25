7 معلومات عن مبنى القيادة والتحكم في المنصورة.. تأمين الشوارع 24 ساعة
كتب:
صالح رمضان
09:48 م | الخميس 25 نوفمبر 2021
مبني القيادة والتحكم في المنصورة
أنشأت محافظ الدقهلية مبنى القيادة والتحكم الجديد، بالتنسيق والتعاون مع كل الأجهزة الأمنية، لتحقيق الأمن والأمان للمواطنين، وتعظيم الانضباط الأمني في الشوارع والميادين بمراكز ومدن الدقهلية وفي مقدمتها مدينة المنصورة.
وبحسب بيان لمحافظة الدقهلية، فإن المبنى يعد نقله حضارية ونوعية تفخر بها مدينة المنصورة بصفة خاصة، ومحافظة الدقهلية بصفه عامة، وذلك من خلال الرصد الكامل لحركة الشوارع على مدار 24 ساعة، من خلال شبكة متكاملة لكاميرات المراقبة منتشرة بأنحاء المنصورة كمرحلة أولى، لتتوسع بعدها إلى باقي مراكز ومدن محافظة الدقهلية.
ويأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتأمين الشوارع والميادين من خلال كاميرات للمراقبة لتوفير عنصر الأمن والأمان للمواطنين وإدارة الأزمات بكافة أنواعها.
7 معلومات عن مركز القيادة والتحكم الجديد
وترصد «الوطن» 7 معلومات عن مبنى القيادة والتحكم الجديد، والذي بدأ في العمل به:
1- يقع مبني القيادة والتحكم الجديد علي مساحة إجمالية تبلغ 5 آلاف متر مربع، بتكلفة 68 مليون جنيه تقريبًا.
2- يضم المبنى الجديد أكبر غرفة مراقبة مركزية تحتوي على أحدث أنظمه المراقبة الحديثة، وسيجرى التحكم في جميع شوارع مدينة المنصورة، لضبط العملية الأمنية والمرورية بالمدينة والسيطرة على أي أزمة في الحال.
3- تم إنشاء مبني القيادة والتحكم الجديد لتأمين كل شوارع مدينة المنصورة كمرحلة أولى، من خلال تركيب احدث كاميرات المراقبة للحفاظ علي حياة المواطنين وإدارة الأزمات المختلفة.
ربط باقي مراكز الدقهلية بغرفة مراقبة
4- المرحلة الثانية سيتم ربط كافة مراكز ومدن المحافظة بغرفة مراقبة مركزية أخري لتأمين المحافظة بالكامل.
5- يضم المبني الجديد قاعة لاستقبال أعضاء مجلسي النواب والشيوخ يوم الأربعاء من كل أسبوع، لبحث ومناقشة الموضوعات التي تتعلق بالمواطنين والمشروعات الخدمية المقدمة لهم في كافة القطاعات.
6- يتكون مبني القيادة والتحكم الجديد من دور أرضى ودورين علويين، ويضم الدور الأرضي جراج، ومجموعة غرف للأمن، والدور الأول يضم مكاتب إدارية وغرفة عمليات وتحكم لشوارع مدينة المنصورة، وقاعة للاجتماعات.
7- الدور الثاني في المبنى الجديد يضم غرفة تحكم احتياطية لتغطية باقي مدن ومراكز المحافظة، وقاعة للتدريب.