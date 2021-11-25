المرممة منال شوقي: دعم الرئيس السيسي لنا لم يتوقف طوال 80 يوما

شهدت فعاليات حفل افتتاح طريق المواكب الكبرى المعروف باسم «طريق الكباش» في مدينة الأقصر حوارًا بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ومرممة شابة من المشاركين في العمل لمدة 80 يومًا في أعمال الترميم بالأماكن الأثرية.

الترميم استمر لمدة 80 يوما

وأوضحت المرممة الشابة منال شوقي أبو الدهب، من أبناء مدينة الطود بالأقصر، أن حديثها مع الرئيس السيسي كان مفاجئًا لها، مؤكدة أنها كانت تعمل مع مجموعة من فتيات الصعيد لمدة 80 يومًا واجهن خلالها العديد من الأعمال الشاقة الخاصة بترميم بعض الأماكن الأثرية وطريق الكباش، بالصعود على مرتفعات هائلة وسقالات بين الأعمدة في معبدي الأقصر والكرنك.

رسائل الرئيس السيسي

وأضافت أن الرئيس السيسي كان يوجه رسائل الدعم لهن أثناء عملهن منذ بداية أغسطس حتى منتصف أكتوبر، إذ جرى اختيار عدد من العاملات في وزارتي السياحة والآثار وبعض المتدربين والمتدربات من خريجي وخريجات كلية الآثار 70% منهم سيدات اعتلتن السقالات رغم خطورة الأمر.

كانت المرممة الشابة منال شوقي أبو الدهب التقت بالرئيس السيسي خلال افتتاح طريق الكباش في الأقصر، ووجهت له الشكر على الدعم الكبير الذي يوليه لملف السياحة والآثار وشباب المرممين.

وانطلقت فعاليات الاحتفال في السابعة والنصف مساءً بإنارة بانورامية وتدريجية لمعبدي الكرنك والأقصر وطريق الكباش وبعض الشواهد الأثرية بالمدينة في ذات الوقت إضاءة الجبل البر الغربي ومعبد حتشبسوت وتمثالي ممنون.

وشهد الاحتفال مجموعة من المعزوفات أدتها الأوركسترا الرئيسية للحفل مستلهمة كلماتها وموسيقاها من الحضارة الفرعونية بقيادة المايسترو نادر عباسي وتضمنت غناء أنشودة آمون بنفس الكلمات الفرعونية بالإضافة إلى مشاركة عدد من عربات الحنطور التي تم تجهيزها بإضاءات تتماشي مع الحدث لتشارك بعرض على أنغام أغنية «الأقصر بلدنا الشهيرة» لفرقة رضا الشعبية.