«اللافي» يبحث مع الأمم المتحدة المصالحة الليبية وملف المفقودين

المجلس الرئاسى الليبى عبدالله اللافى، اليوم، مع مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليه، آفاق التعاون فى مسار المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، وملف المفقودين، والمقابر الجماعية فى مدينة ترهونة، وذلك بمقر المفوضية فى جنيف.

وتطرق اللقاء، الذى حضرته وزيرة العدل حليمة البوسيفى، ومندوب ليبيا لدى المنظمة الدولية تميم بعيو، إلى ملف الهجرة، وأكد «اللافى» عزم المجلس الاستمرار فى مشروع المصالحة الوطنية الشاملة التى يشارك فيها كل الليبيين، وعدم السماح بالإفلات من العقاب لبناء مصالحة واستقرار مستدام. ومن جهتها، أثنت «باشيليه»، على جهود المجلس لتبنيه مشروع المصالحة التى تمهد الطريق لاستقرار ليبيا، كما أبدت استعداد المفوضية للتعاون فى ملف البحث عن المفقودين.

وفى السياق نفسه، قال النائب الأول للممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة ديمترى ألكسيفيتش بوليانسكى، إن تأجيل العملية الانتخابية، يمكن أن يهدد بعواقب وخيمة، مشدداً على أن بلاده تعتزم مواصلة المشاركة بنشاط فى الجهود الدولية لتعزيز تسوية سياسية فى ليبيا، سواء من خلال العمل الهادف مع الأطراف الليبية نفسها أو فى صيغ متعددة الأطراف.