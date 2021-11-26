ضبط موظف أصدر ترخيص لمواطن لاستغلال أراضي الدولة وأهدر مليوني جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط موظف بأحد المجالس المحلية بالقليوبية، لتمكينه مواطن من استصدار ترخيص لإقامة محل تجاري به على أرض أملاك الدولة بدون وجه حق، ما مكن المتهم الثاني من التعدي على أراضى الدولة والإضرار بالمال العام بما قيمته 2 مليون جنيه، وعقب مواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

يأتي ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة جرائم استغلال النفوذ، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم استغلال النفوذ.

مكافحة جرائم الأموال العامة

وردت معلومات إلى الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تفيد قيام موظف بأحد المجالس المحلية بالقليوبية، له معلومات جنائية باستغلال موقعه الوظيفي بالتواطؤ مع صاحب محل لتجارة الألوميتال ، مقيم بالقليوبية وتمكينه من استصدار ترخيص لإقامة محل تجارى خاص به على أراضى أملاك الدولة بدون وجه حق.

وأفادت المعلومات أن الأول أجرى المعاينة للأرض وأثبت أنها ليست من ضمن أملاك الدولة -على غير الحقيقة- كونها مملوكة لإحدى الجهات الحكومية، ما مكّن المتهم الثاني من التعدي على أراضى الدولة والإضرار بالمال العام بما قيمته 2 مليون جنيه، والتي تمثل قيمة الأرض والمخالفات المستحقة عليها والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير.

ضبط المتهمين بالواقعة

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.