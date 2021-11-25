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محمود مسلم

«الداخلية» توزع مساعدات عينية على متضرري السيول في أسوان

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الوطن
12:02 م | الخميس 25 نوفمبر 2021
جانب من المساعدات

جانب من المساعدات

أوفدت وزارة الداخلية، قافلة إنسانية لتوزيع عدد من المساعدات العينية على القرى المتضررة بمحافظة أسوان، وتقديم الدعم لمواطنيها، عقب موجة الطقس السيئ التي شهدتها بعض المناطق بدوائر قسمي شرطة «أول – ثان أسوان» ومركز أسوان، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، التي تنفذها وزارة الداخلية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين

يأتي ذلك في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية؛ لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وانطلاقًا من المسئولية المجتمعية الهادفة إلى تنمية وتطوير المجتمع، والمساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين، لاسيما المناطق الأولى بالرعاية.

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