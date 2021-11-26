محمد الشرنوبي عن صور الحادث: «ليه حد يتمنى لي الأذية بالشكل ده»

كشف الفنان محمد الشرنوبي حقيقة الحادث الذي تعرض له، مساء أمس، وذلك بعد ما انتشرت صور على منصات التواصل الاجتماعي يظهر فيها مصاب والدماء تغطي وجهه أثناء وجوده في أحد المستشفيات، وأكد الممثل الشاب أن تلك الصور ليست حقيقية، ولكنها من أحد الأعمال الفنية التي يشارك في بطولتها ويتم تصويرها خلال الفترة الحالية.

واستنكر محمد الشرنوبي الصور المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الفنية، في منشور عبر حسابه على «فيس بوك»، قائلا: «الصورة اللي نزلت امبارح اللي اتكتب عليها إني عملت حادثة دي من عمل فني، وحقيقي مش عارف ليه ممكن حد يفول على حد بالشكل المؤذي ده»، وأضاف: «بس عايز أشكر كل اللي كلمني وبعتت لي عشان يطمن عليا».

صور حادث محمد الشرنوبي تثير الذعر على «سوشيال ميديا»

وانتشرت على مدار الساعات الماضية صور يظهر فيها الشرنوبي وهو يتلقى الإسعافات الأولية بعد تعرضه لحادث خطير، نجم عنه إصابات بالغة تتطلب دخوله إلى غرفة العمليات، وأثارت تلك الصور حالة من الذعر لدى جمهور الفنان الشاب على مواقع التواصل الاجتماعي، وسعى البعض لمحاولة التأكد من مدى صحتها.

وعلى الجانب الأخر، كشف أحد المصادر المقربة من محمد الشرنوبي، في تصريحات سابقة لـ «الوطن»، أن تلك الصور من عمل فني لم يتم الإعلان عنه بسبب حالة السرية التي يفرضها صناع العمل عليه لحين الانتهاء من تصويره، وبالتالي تسريب الصور سبب حالة من الجدل.

محمد الشرنوبي يتعاقد على «عالم W»

وتعاقد الشرنوبي خلال الأيام الماضية على بطولة مسلسل جديد بعنوان «عالم W» للمخرج ياسين حسن، والذي تدور أحداثه حول عدد من الأبطال الخارقين في محاربة قوى الشر، ومن المقرر عرضه على أحد المنصات الإلكترونية، ويشارك في بطولته عدد من الفنانين من بينهم حمادة هلال، محمد لطفي، محمد مكاوي، بسنت شوقي بالإضافة إلى رندا عبد السلام.