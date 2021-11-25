حقيقة تفاصيل حادث محمد الشرنوبي: «بصحة جيدة»

يتساءل الجمهور على منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، عن تفاصيل حادث محمد الشرنوبي، وذلك بعد ما انتشرت صورة للفنان الشاب، وهو يتلقى الإسعافات الأولية داخل أحد المستشفيات، قبل دخوله إلى غرفة العمليات بعد تعرضه لحادث نتج عنه إصابات خطيرة، وأثارت تلك الصورة، حالة واسعة من الجدل حيث لم يتأكد البعض من حقيقة الصور المنتشرة.

تفاصيل حادث محمد الشرنوبي: مشهد من عمل فني

وعن تفاصيل حادث محمد الشرنوبي، نفى الفنان الشاب إنه تعرض لحادث سيارة، وأكد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه بصحة جيدة ولا حقيقة لتلك الأخبار المنتشرة على بعض المواقع الفنية خلال الساعات الأخيرة.

وعلى الجانب الأخر، كشف أحد المصادر أن الصورة من أحد الأعمال الفنية التي يقدمها محمد الشرنوبي خلال الفترة المقبلة، ولكن هناك حالة من السرية مفروضة على العمل لحين الانتهاء منه، وأن تلك الصور تم تسريبها وهي ما سببت حالة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

محمد الشرنوبي بطل خارق في مسلسل «عالم W»

ويشارك الفنان محمد الشرنوبي في مسلسل جديد بعنوان «عالم W»، والذي تدور أحداثه حول عدد من الأبطال الخارقين، ومن المقرر أن يتم طرحه على أحد المنصات الإلكترونية، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الأبطال الشباب من بينهم محمد مكاوي، بسنت شوقي، راندا عبد السلام وداليا شوقي، من تأليف كريم أسامة وإخراج ياسين حسن، إنتاج شركة «مقام» للمنتج سيف عريبي.

ويعيش الشرنوبي حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، حيث يحتفل بالنجاح الذي حققه خلال بطولته السينمائية الأولى في فيلم «فرق خبرة» الذي يتصدر قائمة الإيرادات اليومية في شباك التذاكر، محققا حتى الآن 2.416 مليون جنيه، وفقا للتقرير الصادر عن شركة «دولار فيلم» للتوزيع.