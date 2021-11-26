طقس مشمس في الإسماعيلية.. وسيولة مرورية على الطرق

شهدت محافظة الإسماعيلية، اليوم الجمعة، طقس مشمس على كافة أرجاء المدينة والمراكز مع استقرار الحالة المرورية على الطرق السريعة والصحراوية.

واستقرت الأحوال الجوية في الإسماعيلية على مدار اليومين الماضيين بعد انخفاض درجة الحرارة بشكل كبير بداية الأسبوع الماضي.

شبورة خفيفة علي الطرق

وشهدت بعض الطرق السريعة والصحراوية شبورة خفيفة على الطرق في الساعات الأولى من صباح اليوم، وسرعان ما تلاشت واختفت من الطريق مع ظهور أول ضوء للشمس.

وشهدت طرق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي والإسماعيلية بورسعيد الزراعي ومحور 30 يونيو وطريق الإسماعيلية السويس والإسماعيلية الزقازيق الزراعي، سيولة مرورية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

طوارئ على الطرق

وشهد طرق الإسماعيلية حالة من الطوارئ خلال الأسبوع الماضي انتشرت فيها سيارات الإسعاف ورجال المرور بشكل كبير، كما تم زيادة عدد سيارات الإسعاف المتمركزة في النقاط الثابتة على الطرق تحسبا لأي حوادث أو طوارئ على الطرق إضافة إلى عمل تمركزات جديدة.

وانتشرت الخدمات المرورية علي طرق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي وطريق بورسعيد محذرة المواطنين من السير بسرعة أو مخالفة السرعات المقررة.

محافظ الإسماعيلية: مستعدون لأي طارئ

وأكد محافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة، أن المحافظة مستعدة لأي طارئ وأنه تم تفعيل غرفة العمليات للعمل علي مدار 24 ساعة متواصلة.

وأضاف بشارة في بيان صحفي، أنه وجه نائبه المهندس أحمد عصام بالتواصل مع كافة مديري المديريات ورؤساء المراكز والمدن وتفعيل خطة الطوارئ طوال فترة عدم الاستقرار الجوي.