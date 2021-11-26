طالب سياحة وفنادق مشارك في «طريق الكباش»: شعرنا بعظمة أجدادنا

موكب ضخم يليق بعظمة أقدم حضارة عرفتها البشرية، انطلق في خطوات مهيبة ثابتة، على أنغام أنشودة «آمون»، تحرك على طول طريق الكباش الفرعونية بمحافظة الأقصر، على مسافة 2700 متر لافتتاح الطريق لأول مرة، بعد قيام الحكومة المصرية بترميه لإحياء أثار يبلغ عمرها نحو 3000 عام.

طلاب معهد السياحة والفنادق في حفل طريق الكباش

حرصت وزارة السياحة على مشاركة طلاب المعهد العالي للسياحة والفنادق بمحافظة الأقصر، حيث ضم الموكب عددًا من شباب المعهد يرتدون الزي الفرعوني، ويحمل كل منهم أعلاما مدون بها رموز وشعارات فرعونية مثل «النحل أو التنين»، أو «حورس»، في خلفية رائعة لموسيقى تصويرية تجذب الأذهان، ويقف الشباب على جانبي الموكب، وبعد مرور الموكب المضاء وشقه ظلام الليل، ولدى ترديد كلمة «إخناتون رع»، يتحرك الشباب خلف الموكب مرورًا بطريق الكباش متوجهاً للمنصة الرئيسية للحفل في معابد الكرنك شمال المدينة، وفقا لـ«محمد مبروك» أحد الطلاب المشاركين في الحفل لـ«الوطن».

دعم إدارة المعهد للطلاب المشاركين في الحفل

تم اختيار الطلاب المتفوقين داخل المعهد في جميع الفرق الدراسية، ونظرا لأهمية الحدث الذي يشارك فيه الطلاب، حرصت إدارة المعهد على تقديم الدعم لطلابها، وتعهدت الإدارة بتعويضهم عما فاتهم من محاضرات دراسية، وأن مشاركتهم في الحفل هو نشاط تابع لمجال دراستهم، ومنذ بداية اختيار الطلاب عملت الإدارة على تعزيز روح الانتماء والفخر بما يقدمه الطلاب وإبراز هذا الحدث المهم، ودور هذا الحفل في إبراز الصورة المصرية الحضارية، ودعم السياحة المصرية بشكل مباشر.

مدة تدريب الطلاب للمشاركة في الحفل

تم تدريب الشباب المشاركين في الحفل لمدة شهر كامل، من خلال حضور الطلاب يوميًا طول فترة التحضير للحفل لعدة ساعات متواصلة، وقام المشاركون في العرض، بتنفيذ ما يقومون بعرضه مساء اليوم عدة مرات سابقة بكل ما يقدمه العرض من تفاصيل الاحتفال، وأجرى المشاركون في الحفل «البروفة»، النهائية يوم الثلاثاء 23 نوفمبر، وفي كل مرة يقوم المشاركون بتحضير للحفل يصاحبهم الشعور بالفخر للمشاركة في هذا الحدث الضخم.