لو هتشتري كميات كبيرة.. كيف تضمن حقك عند الشراء في عروض البلاك فرايداي؟

ساعات قليلة وتنتهي عروض وخصومات البلاك فرايداي، والذي يتم تحديده ليكون آخر جمعة في شهر نوفمبر، وينتظر الكثيرين تلك المناسبة لشراء ما يحتاجون إليه من مستلزمات، وخصوصا تلك التي يقومون بشرائها بكميات كبيرة، أملا في الحصول على عروض وخصومات البلاك فرايداي، الأمر الذي يجعلهم يبحثون عن شيء يضمن لهم حقوقهم لتجنب الوقوع في فخ العروض الوهمية.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار 24 ساعة، كيف للمشتري أن يضمن حقه عند الشراء، حتى يستطيع استعادة كل حقوقه عند التعرض للنصب، وفق الموقع الرسمي لجهاز حماية المستهلك، والتي جاءت كالتالي:

كيف تضمن حقوقك عند الشراء في عروض البلاك فرايداي؟

وأوضح جهاز حماية المستهلك كيفية الحفاظ على حقوق المشتري عند الشراء في البلاك فرايداي، والتي تمكنه من استرجاع المنتجات في حالة إثبات تعرضه للنصب أو الوقوع في فخ العروض الوهمية، إذ يجب على المستهلك أن يحصل على فاتورة بعملية الشراء التي تمت، مع مراعاة أن يتوفر بها جميع البيانات الخاصة بعملية الشراء والتي تتمثل في الآتي:

- الاسم الخاص بالمورد واسم المحل التجاري.

- تاريخ إتمام عملية البيع والشراء، حتى يحصل المواطن على حقه في استرداد أمواله.

- ثمن السلعة أو المنتج الذي تم شراؤه.

- مواصفات المنتج حتى لا يستنكر البائع شراء ذلك المنتج منه.

- طبيعة المنتج.

- كمية المنتج.

- ميعاد تسليم المنتج باليوم والساعة.

- توقيع أو ختم المورد أو البائع.

حقوق المشتري التي يجب الحصول عليها عند الشراء

- التأكد من مصدر البضاعة التي تقوم بشرائها وطريقة الاستخدام والتخزين والصلاحية الخاصة بها.

- الاطلاع على كتيبات الضمان والتحقق من شروط والتزامات وواجبات ما بعد البيع.

- تجنب شراء السلع مجهولة المصدر.

- الاحتفاظ بفاتورة البيع وشهادات الضمان.

- عدم الانسياق وراء الإعلانات المغرية.

- البحث عن السلع ذات المواصفات والجودة العالية.

- فحص السلع فحصاً جيداً والتأكد من سلامتها قبل مغادرة المحل.

- التأكد من تاريخ الصلاحية قبل الشراء خاصة السلع والمواد الغذائية.