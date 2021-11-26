منال شوقي عن لقاء الرئيس: «قال لي الفضل لكم في ترميم طريق الكباش»

قالت منال شوقي أبو الدهب، أخصائية ترميم الآثار التي حاورت الرئيس عبدالفتاح السيسي في حفل افتتاح طريق المواكب الكبرى المعروف باسم «طريق الكباش»، إنها بدأت العمل منذ عام 2012 بمعبد أبيدوس في محافظة سوهاج، حيث جرى تعيينها ضمن أوائل الخريجين.

بطلع على السقالة زي سلم البيت

وأضافت أبو الدهب خلال تصريحات لـ«الوطن»، أنها شاركت في ترميم القطع الأثرية في معبد الأقصر: «كنا بشنتغل مع زملائنا يدا واحدة، وكنا بنطلع السقالة كأننا بنطلع السلم في البيت، والوقت كان بيعدي بسرعة لأننا كنا متحمسين، وعملت في طريق الكباش منذ 2017 وحتى 2020».

أبلغت بمشاركتها في الحفل قبل موعده بيوم واحد

ولفتت، إلى أنها أبلغت باختيارها لتمثيل الأثريين المصريين في الاحتفالية قبل موعدها بيوم واحد فقط: «شعرت برهبة بسبب الوقوف أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولم أكن قد أعددت أي شيء، لكنني تقبلت الأمر، وعندما قابلته رحبت به وقال لي إن الفضل يرجع لكم».

وأكدت على أنها شاركت في أعمال الترميم عن طريق إزالة كل مظاهر التلف من العمدان مثل التراب، وهو ما أدى إلى ظهور الألوان وكل ذلك بأدوات بسيطة للغاية، موضحةً أن هناك 7 مرممات عملن في المشروع مقابل 11 مرمما.

وفي وقت سابق، أكد النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أن الاحتفالية جسدت عظمة وعراقة الحضارة المصرية، مشيرًا خلال بيان إلى أن هذا النوع من الافتتاحات تحظى باهتمام عالمي، وتسهم في الترويج لقطاع السياحة، وبخاصة مع تواجد تغطية إعلامية كبرى لنقل الحدث للعالم أجمع على غرار احتفالية موكب المومياوات.