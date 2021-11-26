«عبد الله» في دعوى نشوز: مراتي لسانها طويل وضربت أمي بحديدة على دماغها

«لسانها سليط وضربت أمي بحديدة علشان قالت لها أتقي ربنا»، كلمات عبر بها «عبد الله»، عن تفاصيل خلافه مع زوجته أمام قاضي محكمة الأسرة، ليقيم دعوى نشوز ضد زوجته وهي حامل في طفله، لأنه لم يعد يتحمل أسلوبها، وخاصة بعد أن دخلت في شجار مع والدته وضربتها بآلة حاده على رأسها، وطلب من خبراء التسوية إحالة دعواه للمحكمة، لأنه يبغض العيش معها، ولا يوجد مجال للصلح بينهم.

والدته رأتها غير مناسبة

وقال «عبد الله»، في دعواه أمام قاضي محكمة الأسرة، إن زواجهم كان تقليدي وسريع، بعد أن وافق والده عليها، وتمت خطبتهم رغماً عنه وعن والدته لأنها رأتها فتاة غير مناسبة أخلاقيا، ولكن والده لم ير ذلك، وبعد الخطوبة بأقل من 3 أشهر تمت الزيجة، وبعدها عاش أسوأ أيام حياته حسب وصفه في الدعوى.

تعنفه لفظياً وجسدياً

وأضاف الزوج أنه لم يكتشف صفاتها السيئة إلا بعد العيش سوياً تحت سقف واحد، وظهرت عصبيتها المفرطة، وحاول معها أكثر من مرة لتعدل عن تصرفاتها لكنها كانت تعنفه لفظياً وجسدياً، واصفا إياها بأنها سليطة اللسان، ودائما منفعلة وغيورة، لكن لم يتخيل أن تحركها طباعها السيئة حتى أنها تقوم بسبه وشتمه بألفاظ بذيئة لم يتوقع أن تنطقها في يوم بسبب حيائها، فاضطر إلى إقامة دعوى نشوز ضدها.

اتهمته بالخيانة

وأضاف الزوج أنه عاش لأكثر من شهرين يتحمل طباعها، وأنه حاول الإنفصال عنها، لكنه تفاجأ بحملها وسط كل هذه الأحداث، فحاول مره ثانية من أجل طفلهم، لكنها لم تكف عن إهانته أمام الجميع، ما جعله يقوم بضربها أمام والديها، لتتهمه بالخيانة وأنه يقوم بمغازلة النساء أمامها، ففشل في كافة الحلول الودية لإقناعها بالعدول عن تلك التصرفات الجنونية.

ضربت أمه بآلى حادة

وتابع الزوج: «بعد فترة والدتي تعبت وجبتها تعيش معايا في البيت علشان أرعاها بنفسي، وطلبت منها أن ترعاها طول ما أنا في الشغل، وفوجئت أنها تسبها وتتشاجر معها، وفي مره أمي سمعتها بتتخانق معي فقالت لها اتقي ربنا يابنتي في ابني، بس كان رد فعلها عنيف وضربت أمي بحديدة على دماغها».

وأنهى عبد الله دعواه بأنه لجأ لمحكمة الأسرة في زنانيري لرفع دعوى نشوز ضدها، وما زالت الدعوى منظورة أمام المحكمة، ولم يتم الفصل فيها.