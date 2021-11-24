رئيس المحلة يباشر حل أزمه تسريب مياه المجاري بنفق الجابرية (صور)

أصدر الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، اليوم الأربعاء، توجيهاته العاجلة إلى اللواء حسين لبيب رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة بتشكيل لجنه فنية بالتنسيق مع مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي لحل أزمه تسريب مياه المجاري والصرف الصحي بنطاق نفق قرية الجابرية، وذلك لتيسير حركة سير المواصلات حفاظًا على أرواح وحياة المواطنين تزامنًا مع سوء الأحوال المناخية والتي تسبب في هطول الأمطار الغزيرة.

معاينات لخطوط الصرف بالمنطقة

وانتقل رئيس المدينة، إلى موقع النفق مكلفًا المحاسب سعد نصر نائب رئيس المدينة، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي في بحث مشكلة تسريب المياه بنفق الجابرية، وجارى عمل معاينات لخطوط الصرف بالمنطقة لاتخاذ اللازم.

من ناحية أخري أعطى رئيس المدينة العمالية تعليماته إلى مساعديه بأهمية التنسيق الكامل حسب توجيهات محافظ الغربية لشن حملات موسعة مع رؤساء الوحدات المحلية في متابعة أعمال صيانة أعمدة الإنارة بالوحدات المحلية.

وتمكن مسؤولو الوحدات المحلية لقطاع تنمية القرية من صيانة وإنشاء أحد أعمدة الإنارة التي سقطت على جانبي طريق «المحلة - سامول» بجوار مبنى مستودع غاز سامول الجديد أثر تصادم سيارة به وتم إعادة إقامته حرصاً على سلامة المواطنين.

صيانة أعمده الإنارة بقرية محلة أبو علي وطريق «المحلة - المنصورة»

كما تم صيانة أعمدة وكشافات الإنارة بقرية صفط تراب بعدد 12 عامود إنارة واستكملت الأعمال بصيانة أعمدة الإنارة بجوار المدارس بسامول لعدد 14 عامود.

الجدير بالذكر أنه قد قام قسم الإنارة بالوحدة المحلية بقرية محلة أبو على القنطرة بحملة صيانة كشافات إنارة بالشوارع الرئيسية بالقرية وطريق «المحلة - المنصورة القديم» حتى كوبري المرور لعدد 18 عامود تلبية لرغبات المواطنين وتأمين أرواح وحياة أبنائهم وذويهم.