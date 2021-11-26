الكشف على 1400 مواطن بقافلة مجانية ببني سويف مجانًا

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الشؤون الصحية، حيث تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

القوافل الطبية ضمن مبادرة حياة كريمة

وأضاف المحافظ، أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير، الذي أعده الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، وتضمن الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ قافلة طبية على مدار يومي الأربعاء والخميس الموافقين 24و25 نوفمبر الجاري بقرية سالم البحيري مركز الفشن.

10 عيادات في 9 تخصصات والكشف على 1407 مريضًا

وأوضح وكيل الوزارة، أن القوافل مكونة من 10عيادات في 9 تخصصات وهي: «الباطنة، والأطفال، والجراحة والعظام، والأسنان، والنساء، والجلدية، وتنظيم الأسرة»، ووسط إجراءات وقائية مشددة.

وأكد وكيل الوزارة، توقيع الكشف على 1407 مريضًا وصرف العلاج لهم بالمجان، معمل دم 65، معمل طفيليات 44 حالات، والأشعة 24، استصدار 10 قرارات علاج على نفقة دولة، وتحويل6 حالات للمستشفى لاستكمال العلاج، وموجات فوق صوتية 60 حالة.

وشملت فعاليات القافلة تنظيم ندوات تثقيف صحي لعدد 100 مواطن، كانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفية الوقاية من «فيروس كورونا المستجد، ومتابعة الحمل، وتنظيم الأسرة، وسرطان الثدي، وسلامة الغذاء، وسوء استخدام الأدوية، والرضاعة الطبيعية، والزواج المبكر، وأضرار ختان الإناث، والتغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة»، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 100 مواطن.

وأشار وكيل الوزارة، إلى الدعم النوعي الذي تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتي ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة، بقيادة الدكتور محمد خلف عبدالحميد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبي، وطه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري، وعيد فرج مسئول معلومات القوافل، وأحمد محمد عجمي مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقوافل.