«صحة بني سويف»: خروج التلاميذ من مستشفى إهناسيا بعد الاطمئنان عليهم

أعلنت محافظة بني سويف، خروج جميع التلاميذ من مستشفى إهناسيا المركزي إلى منازلهم بصحبة ذويهم؛ وذلك بعد الاطمئنان على سلامتهم وتحسنهم وزوال كافة الأعراض.

خروج جميع الطلاب من المستشفى

وأفاد الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أثناء تواجده الآن في المستشفى، أنه بعد الفحص الطبي للتلاميذ تبين أنه لا توجد أية أعراض من المتعارف عليها لحالات التسمم «من قيء ودوخة»، باستثناء مغص بالبطن.

وتابع: «تم إعطاء الطلاب علاجا للمغص، وكانت جميع الحالات مستقرة حتى تم خروجهم جميعا من المستشفى بعد الاطمئنان على سلامتهم إلى منازلهم مع ذويهم، ولم يتم حجز أية حالة بالمستشفى».

الطلاب نقلوا إلى المستشفى بعد شعورهم بمغص في البطن

كان الطلاب وصلوا صباح اليوم الخميس، إلى المستشفى بسبب شكوى من مغص بالبطن، وفور تلقي المحافظة إخطارا بذلك، كلف المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم وكيلي الصحة والتعليم بالتوجه فورا للمستشفى للوقوف على حقيقة الوضع على الطبيعة.