خريطة عروض البلاك فرايدي الآن: طوابير شراء في المولات وهدوء بوسط البلد

شهدت الساعات الأولى من عروض البلاك فرايدي، تزاحما كبيرا على المولات التجارية، حيث تهافت الناس على المحلات ومراكز التسوّق لاغتنام فرصة التخفيضات على السلع المعروضة اليوم.

المولات التجارية تشهد تزاحما كبيرا

وقال خالد سليمان، نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرف التجارية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن بعض المحلات المشهورة والموجودة في عدد كبير من المولات التجارية وخاصة سيتي ستارز تشهد طوابير للشراء، في حين تشهد محلات وسط البلد والزمالك والمهندسين والتجمع الخامس هدوءًا في الشراء.

50% توقعات تجار الملابس الجاهزة لعروض البلاك فرايدي

وتوقع «سليمان» في تصريحات لـ«الوطن» أن تحقق مبيعات الملابس الجاهزة خلال هذا اليوم مبيعات تقدر بنحو 50% بالمقارنة بالأيام الماضية.

وأرجع أسباب عدم تحقيق المبيعات لـ100% خلال هذا اليوم إلى تأخر الشتاء والجو الذي ما زال دافئًا؛ وهو ما يؤدي إلى تراجع الطلب أو حتى إرجاؤه للأوكازيون.

ولفت «سليمان» إلى أن الزبائن تخطط بشكل جيّد لهذا اليوم ويضعون استراتيجيات نحو شراء أشياء تمثل أولويات لديهم.

من جهته قال أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات والأجهزة المنزلية، إن أسواق الجملة خارج عروض الجمعة البيضاء ومنها سوق عبدالعزيز الذي يعاني الركود واستقرار الأسعار.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن العروض السعرية فقط تكون في المولات التجارية ولدى المنتجين أنفسهم.

50% عروض الأحذية

وقال شريف يحيى رئيس شعبة الأحذية بغرفة القاهرة، إن عروض الأسعار تصل إلى 50% بالنسبة للأحذية، متوقعا أن ترتفع المبيعات إلى 40% للمحلات المشاركة في عروض الجمعة البيضاء، حيث أن هناك عروض حذاء مقابل حذاء آخر أو تخفيض سعر المنتجات بنسبة 50%.

الأسواق الشعبية الآن

وفي سياق آخر شهدت الأسواق الشعبية ركودا كبيرا في عمليات البيع والشراء كسوق العتبة والموسكي وباب البحر، وخاصة في الملابس والمفروشات بحسب تجار.