خطوات للمذاكرة بطريقة بسيطة وممتعة لطلاب الثانوية العامة

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن بعض الخطوات لطلاب الصف الثالث الثانوي، حتى يتسنى لهم المذاكرة بطريقة ممتعة وسهلة، وذلك عن طريق منصة إدارة التعلم «LMC»، التابعة لوزارة التربية والتعليم على بنك المعرفة المصري.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الأشهر «فيس بوك»، أنه يمكن لجميع طلاب الثانوية العامة الوصول إلى مخرجات التعلم، بالإضافة إلى كيفية التحضير لفهمها في مختلف المواد سواء للشعبة العلمية أو الأدبية، وذلك عن طريق ملفات «كيف تذاكر ومخرجات التعلم»، والتي يمكن الوصول إليها من خلال الضغط على هذا الرابط.

وأشارت وزارة التربية والتعليم أن جميع الطلاب يستطعون الوصول أيضاً إلى مصادر بنك المعرفة عبر منصة إدارة التعلم من على بنك المعرفة المصري، عن طريق الضغط على هذا الرابط.

بالتفاصيل.. خطوات المذاكرة بطريقة بسيطة وممتعة لطلاب الثانوية العامة

1 - تحديد الطالب للجزء الذي يرغب في مذاكرته من الدرس.

2 - يستهدف الطالب مجموعة من نواتج التعلم.

3 - يذاكر الطالب الدرس عن طريق مصادر التعلم المتاحة عبر بنك المعرفة المصري.

4 - طرح العديد من الأسئلة على الدرس.

5 - تلخيص الطالب لأهم ما تعلمه، وذلك في شكل جدول أو خريطة ذهنية، تساعده في تذكر المعلومات.

6 - تقييم الطالب لنفسه عن طريق التدريب على إجابة العديد من الأسئلة المتاحة من خلال بنك المعرفة المصري.

وفي السياق ذاته، أشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن طلاب الثانوية العامة يستطيعون معرفة كيفية التحضير لدروسهم ومذاكرتها في مختلف المواد في الشعبة العلمية أو الأدبية في المواد الدراسية التالية:

- اللغة العربية.

- علم الاجتماع.

- الفلسفة.

- التاريخ.

- الجغرافيا.

- علم النفس.

- تفاضل.

- إحصاء.