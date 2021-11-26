5 أفلام لـ«حاملي الكارنيهات» فقط في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

تشهد الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي، التي تنطلق فعالياتها الليلة، وتستمر حتى 5 ديسمبر الجاري، مشاركة مجموعة من أبرز الأفلام التي تنتمي لمدارس سينمائية مختلفة، والتي تعرض في حضور صناعها، إلى جانب تنظيم جلسات نقاشية بينهم وبين الجمهور والنقاد، وعلى الجانب الأخر هناك عدد من الأفلام التي لا يسمح بعرضها للجمهور العادي، وتقتصر على «حاملي الكارنيهات».

تخضع أفلام المهرجان إلى رقابة جهاز المصنفات الفنية، والذي يمنح كل فيلم تصنيف عمري يناسب المشاهدين، ولكن هناك مجموعة من الأفلام تم تخصيص عرضها لـ «حاملي الكارنيهات»، من الصحفيين والنقاد وطلاب معاهد السينما فقط، وفيما يلي قائمة بأبرز تلك الأفلام غير المسموح للجمهور العادي بمشاهدتها.

- «Official Competition»:

يعرض الفيلم للمرة الأولى في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، الليلة، ويعاد في اليوم التالي في تمام الساعة الـ 12:30، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وغير مسموح لمشاهدته سوى لـ «حاملي الكارنيهات».

ويعرض الفيلم للمرة الأولى في الشرق الأوسط بعد مشاركته في الدورة السابقة من مهرجان فينيسيا السينمائي، وشارك في بطولته مجموعة من أبرز نجوم السينما العالمية أنطونيو بانديراس وبينيلوبي كروز وأوسكار مارتينيز.

- «أطياف»:

يعرض يوم الأربعاء 1 ديسمبر على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، وهو مشارك في مسابقة آفاق السينما العربية، في عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بعد عرضه في الدورة الـ 74 من مهرجان لوكارنو السينمائي.

الفيلم من إخراج التونسي مهند هميلي، وتدور أحداث الفيلم حول «آمال»، التي تدخل السجن بتهمة الدعارة، وبعد خروجها تجوب الشوارع بحثا عن نجلها الوحيد «مؤمن»، الذي اختفى بسبب وقع الفضيحة.

- «Vengeance Is Mine, All Others Pay Cash»:

يعرض الفيلم، ضمن برنامج القسم الرسمي خارج المسابقة، يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة الـ 3:30 في سينما الزمالك، ويعاد للمرة الثانية يوم الخميس في تمام الساعة الـ 9:30 بمسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

ويحمل الفيلم الإندونيسي توقيع المخرج إدوين، الذي شارك في كتابة السيناريو مع «إكا كورنياوان»، المأخوذ عن كتابه الذي حقق أعلى مبيعات بنفس الاسم، وعرض للمرة الأولى في الدورة الـ 74 من مهرجان لوكارنو السينمائي، وحصل على جائزة أفضل فيلم بالمهرجان.

- «مجنون فرح»:

يعرض الفيلم ضمن قسم البانوراما بالمهرجان، ويعرض للمرة الأولى يوم الجمعة المقبل على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، ويعاد يوم الأحد 5 ديسمبر في سينما الزمالك.

شارك الفيلم في الدورة السابقة من مهرجان كان السينمائي، وتدور أحداثه حول المراهق «أحمد»، الفرنسي من أصل جزائري، الذي يقه في حب الفتاة التونسية «فرح»، ويكتشف مشاعره تجاهها.

- «فياسكو»:

فيلم وثائقي للمخرج اللبناني نيكولا خوري، يشارك في مسابقة آفاق السينما العربية، ويعرض يوم الثلاثاء في تمام الساعة الواحدة ظهرا، على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية ويرصد «خوري»، من خلال الكاميرا التطورات التي تطرأ على حياته مع أسرته بعد وفاة والده، وزواج شقيقته، وتعبر والدته عن مخاوفها بينما يحمل هو مخاوفه التي لا تعرف عنها شيئا بداخله.