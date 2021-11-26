الأرصاد: نتأثر بمرتفع جوي سطحي.. وشوائب عالقة في طبقات منخفضة

أرجع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، سبب استقرار حالة الطقس التي تشهدها البلاد، إلى تأثرها بمرتفع جوي سطحي يعمل على رفع درجة الحرارة وحبس الرطوبة والشوائب العالقة فى طبقات منخفضة قريبة من السطح.

وأكدت الأرصاد أنه بالتزامن مع الأسباب السابق ذكرها، إلا أن الجانب الآخر للبحر المتوسط «غرب المتوسط»، يشهد حالة من عدم الاستقرار وسقوط الأمطار ونشاط للرياح وانخفاض في درجات الحرارة.

حالة الطقس غدا

كما توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، وفق البيان الصادر قبل قليل، أن يسود البلاد غدًا السبت، طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حارا على جنوب الصعيد، ويكون الطقس بارد ليلًا على الأنحاء كافة.

وتوقع خبراء الأرصاد، أن تكون الشبورة المائية الكثيفة في الصباح الباكر من الساعة 5 وحتى 7 صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، بالإضافة إلى وجود شوائب عالقة نهارا على القاهرة الكبرى والوجة البحري.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في مصر

القاهرة 29 18

الإسكندرية 27 17

وادي النطرون 28 15

طنطا 28 17

شبين الكوم 29 18

دمنهور 28 17

بلطيم 28 16

مطروح 28 15

السلوم 26 15

سيوة 29 11

بورسعيد 25 16

دمياط 25 15

الزقازيق 29 16

المنصورة 28 15

الإسماعيلية 28 16

السويس 28 13

العريش 26 15

رفح 26 15

رأس سدر 28 15

نخل 25 09

نويبع 24 16

طابا 23 16

كاترين 24 08

الطور 26 12

شرم الشيخ 28 19

الغردقة 29 20

مرسى علم 27 19

الفيوم 29 15

بني سويف 29 14

المنيا 29 13

أسيوط 29 12

سوهاج 30 12

قنا 31 12

الأقصر 32 13

أسوان 32 14

إدفو 32 13

أبو سمبل 31 12

الوادي الجديد 31 11

شلاتين 27 17

أبو رماد 26 18

حلايب 25 18

رأس حدربة 25 19