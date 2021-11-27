حظك اليوم برج الأسد السبت 27-11-2021 مهنيا وعاطفيا

اقتناء الهدايا الثمينة ومنح الأخرى للأصدقاء والمقربين يعد إحدى صفات مولود برج الأسد الذي يتمتع بشخصيته القوية والمسيطرة، إذ أنه لديه قدرة كبيرة على السعي وراء أهدافه وأحلامه، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد مهنيا

القمر في منزل برج الأسد الثاني يدفعه للاهتمام بأمور مادية ومهنية، فقط عليه أن يتحرّ الدقة في خطواته وحساباته كي يتفادى المشاكل.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيا

من المهم اليوم أن يحافظ برج الأسد على اللباقة والهدوء في معاملاته مع الأحباب والأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان أحمد عز، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يوليو.