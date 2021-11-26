حظك اليوم برج الميزان الجمعة 26-11-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الميزان لديه قدرة على الموازنة بين جميع أمور حياته، سواء كانت الشخصية أو المهنية، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

اليوم مميز بعلاقات قوية تربطك بالبعض من الأصدقاء، وتحصل على دعمهم خاصة إذا كنت مشاركًا لهم.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا

وجود الشمس وعطارد بمنزل العلاقات يساعدانك على تحقيق تطور مثير في علاقة عاطفية ناشئة، أو تقوم بمبادرات مناسبة تقربك ممن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة صفاء أبو السعود، ويوافق تاريخ ميلادها 9 أكتوبر.