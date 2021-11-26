حظك اليوم برج العذراء الجمعة 26-11-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج العذراء لديه شخصية دقيقة، كما أنه يبعد عن العشوائية ويفضل الحياة المنظمة بشكل كبير، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العذراء مهنيًا

القمر في منزلك الثاني عشر وعليك أن تكون يقظا وحذرا وأن تعمل في صمت ولا تعلن خططك.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيًا

القمر يتنافر مع المشترى بمنزلي الصحة، وتنصحك الأفلاك أن تعتني اليوم بصحتك وأن تلزم السرية والكتمان.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان مصطفى قمر، ويوافق تاريخ ميلاده 22 سبتمبر.