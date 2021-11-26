حظك اليوم برج الأسد الجمعة 26-11-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج الأسد بشخصيته القوية والمسيطرة، إذ أنه لديه قدرة كبيرة على السعي وراء أهدافه وأحلامه، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

اليوم مميز فوجود القمر في برجك يمنحك كل الأدوات للتأثير في الآخرين.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

الفلك يمدك بالسحر والتوهج وتعرف كيف تجذب الجنس الآخر بإطلالة أخاذة.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان أحمد عز، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يوليو.