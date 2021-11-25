موعد امتحانات الترم الأول 2022 وإجازة نصف العام للابتدائية والإعدادية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد امتحانات الترم الأول 2022، موضحة أن الامتحانات ستعقد 15 يناير المقبل، وذلك بالنسبة لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد بالتنسيق الكامل مع جميع المديريات والإدارات التعليمية.

وأضافت الوزارة، في بيان لها، أن امتحانات الترم الأول 2022، ستعقد ورقيًا في لجان مؤمنة جيدًا، ويجرى التنبيه على جميع المديريات والإدارات التعليمية بالالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية، لافتة إلى أن إجازة نصف العام تبدأ يوم السبت الموافق 5 فبراير حتى يوم الخميس الموافق 17 من نفس الشهر.

توفير منصات تعليمية استعدادا لـ امتحانات الترم الأول 2022

وتابعت الوزارة، أن امتحانات الترم الأول 2022 الشفوية والعملية تبدأ قبل الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر، مشددة على الطلاب بضرورة الاستفادة من كافة المنصات التعليمية، التي جرى توفيرها مثل منصة حصص مصر التعليمية، ومنصة البث المباشر، وبنك المعرفة المصري.

آليات تقييم طلاب الصفوف الأولى

- يدل اللون الأحمر على أن مستوى الطالب أقل من التوقعات، أي أن المتعلم لم يتمكن من اكتساب كثير من المهارات المستهدفة.

- يدل اللون الأصفر على تلبية التوقعات أحيانًا، ما يعني أن المتعلم يمتلك نقاطا إيجابية.

- يدل اللون الأخضر على أن مستوى الطالب يلبي التوقعات، وهذا يعني أن المتعلم اكتسب جميع المهارات المستهدفة.

- يدل اللون الأزرق على أن مستواه يفوق التوقعات، ما يعني أنه وظّف ما اكتسبه من مهارات في إظهار نواتج إبداعية.

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة التربية والتعليم، تفاصيل عقد امتحان شهري أكتوبر ونوفمبر لطلاب الصف الرابع الابتدائي، موضحة أن الامتحانات ستبدأ اعتبارًا من يوم 5 ديسمبر بقُطع من المناهج حتى منتصف نوفمبر 2021 وفق خطة توزيع المناهج، موضحة أنه يمكن للطالب سؤال المعلم عن ما جرى تغطيته حتى منتصف نوفمبر.

عدد الأسئلة في كل امتحان

وأكدت الوزارة، أن الاختبار سيعقد على مستوى الإدارة التعليمية للمواد الأساسية، إذ جرى وضع الأسئلة من جانب الوزارة، لافته إلى أن الاختبار يختلف من مدرسة لأخرى، ويجرى تقييم الإجابات على مستوى المدرسة تحت إشراف التوجيه الفني المختص وإدارة المدرسة، مشيرة إلى أن المواد الأساسية هى مادة اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والدراسات الاجتماعية.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن عدد الأسئلة في كل امتحان هو عشرة أسئلة قصيرة متنوعة تقيس فهم مخرجات التعلم، لافته إلى أنه جرى إتاحة منصات تعليمية مختلفة لشرح المقرر الدراسي بأبسط الطرق التعليمية.