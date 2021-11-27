حظك اليوم برج الميزان السبت 27-11-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الميزان لديه قدرة على الموازنة بين جميع أمور حياته، سواء كانت الشخصية أو المهنية، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

قد يشعر أصحاب برج الميزان اليوم بالإرهاق سريعا، لذلك اهتم براحتك وبتنظيم جهودك، واعمل في صمت، ولا تعلن خططك.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا

القمر في منزل برج الميزان الثاني عشر وقد تحتاج لوقت تقضيه مع نفسك لتعيش في سلام، فقط تجنّب الزهو بنفسك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة صفاء أبو السعود، ويوافق تاريخ ميلادها 9 أكتوبر.