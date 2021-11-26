الذهب يرتفع 10 جنيهات قبل نهاية تعاملات اليوم الجمعة

للمرة الثانية وخلال أقل من ساعة ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلى بقيمة 4 جنيهات لتصبح حصيلة الارتفاعات 10 جنيهات، قبيل نهاية التعاملات اليومية للمعدن الأصفر.

أسعار الذهب اليوم

وسجل عيار 24 في السوق المحلي ارتفاعا بقيمة 4 جنيهات ليباع بسعر 909 جنيهات، مقابل 905 جنيهات في منتصف تعاملات اليوم الجمعة 26 نوفمبر.

فيما سجل سعر الذهب عيار 21 مبلغ 795 جنيها، وبلغ سعر عيار 18 مبلغ 681 جنيها، فيما سجل الجنيه الذهب سعر 6 الآف و360 جنيها.

سعر الذهب عالميا

وسجلت الأوقية 1.804.14 دولار، وبيع عيار 24 بسعر 58.02 دولار، وسجل عيار 22 سعر 53.18 دولار، فيما بيع عيار 21 بسعر 50.76 دولار وبلغ عيار 18 سعر 43.31 دولار.

ماذا حدث فى سوق الذهب عالميا؟

حالة من الرعب تعيشها الأسواق بسبب متحور كورونا الجديد ولاسيما بعدما أعلنت منظمة الصحة العالمية بأنها ستعقد اجتماع طارىء حيال هذا المتحور الجديد في وقت لاحق من اليوم الجمعة. وهذا الامر كان اكثر ايجابية على المعدن النفيس الذى واصل ارتفاعة فى البورصات العالمية

كما يأتى تراجع سعر الدولار الأمريكي متأثرا بتطورات متحور كورونا الجديد، والذي قد يلقى بظلاله السلبية المستقبلية على الاقتصاد الأمريكي، وبخاصة أن الولايات المتحدة شهدت تسارعا كبيرا في إصابات كورونا خلال الأسبوع الماضي، بما قد يعزز احتمالات اتخاذ السلطات الأمريكية قيود جديدة للسيطرة على تفشي الفيروس التاجي الخطير.

وهذه الأمور صعدت بأسعار المعدن النفيس لتستقر الأوقية عند 1810 دولارات، فيما ارتفعت عقود معدن الفضة بمستهل التعاملات بنسبة 0.56% وسجلت حوالي 23.628 دولار للأوقية، بينما ارتفعت عقود معدن البلاديوم بنسبة 0.40% وسجلت حوالي 1876.50 دولار للأوقية، بينما على العكس انخفضت عقود معدن البلاتنيوم بنحو 1.10% وسجلت حوالي 985.75 دولار للأوقية.