تفاصيل فتح باب التحويلات للتلاميذ بـ«تعليم القاهرة»

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، في محافظة القاهرة، فتح باب التحويلات الإلكترونية للتلاميذ بين المدارس والإدارات التعليمية ومن المحافظات الأخرى لمحافظة القاهرة، وذلك تيسيراً على الطلاب وأولياء الأمور موضحة في مستند رسمي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن التحويل لمدة أسبوعين، مشددة على جميع الإدارات والمدارس بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة.

وكشف مصدر مسؤول بالمديرية، أنه تم إعادة فتح باب التحويلات بين الطلاب نظراً للإقبال الشديد من المحافظات الأخرى على مدارس محافظة القاهرة، موضحاً أن التحويل يتم إلكترونياً من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

غير مسموح بالتحويل من التعليم الخاص لمدرسة خاصة

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه غير مسموح بتحويل أي طالب من محافظة القاهرة لمحافظات أخرى، مؤكداً أن التحويل متاح للمدارس الحكومية الابتدائية والإعدادية والثانوية، ما عدا التعليم الخاص حيث يشمل فقط التحويل من التعليم الخاص للتعليم الحكومي، وغير مسموح بالتحويل من التعليم الخاص لمدرسة أخرى تعليم خاص.

وتابع المصدر، أنه يمكن التحويل من المدارس الخاصة للمدارس التجريبية أو إلى مدارس المستقبل، مشدداً على أولياء الأمور بضرورة اتباع كل الخطوات المطلوبة للتحويل، واستيفاء كل الأوراق المطلوبة، لافتاً إلى أنه هناك مجموعة من التعليمات يجب الالتزام بها بشكل جيد.

تعليمات التحويلات بين المدارس

- التحويلات المدرسية تتم إلكترونياً.

- صحة البيانات المسجلة مسؤولية ولي الأمر.

- غير مسؤولين عن أى تحويلات أو أجراءات تتم خارج الإطار الذي تم تحديده بالبند السابق.

- لا يجوز التقدم بطلب التحويل مرتين.

- استمارة الرغبات لا تعتبر موافقة صريحة إلا بعد التنسيق عن طريق اللجنة المشكلة بالإدارة.

- يرفق مع الاستمارة بعد طبعها صورة بطاقة ولي الأمر سارية.

- في حالة وجود أي تعديل يتم التوجه للإدارة المطلوب التحويل إليها.

- متابعة النتائج مسؤولية ولي الأمر من خلال الدخول على الموقع.

- للجنة التحويلات المشكلة بالإدارة تلبية إحدى الرغبات طبقا للكثافات.

- لا يتم تعديل الرغبات بعد طباعة الاستمارة.

- اختيار ولي الأمر لمدرسة ذات كثافات عالية على مسؤوليته ولا يعد موافقة بالتحويل إليها.

-على ولي الأمر استكمال جميع إجراءات الطلب والتحويل خلال أسبوع من إعلان النتيجة وإلا يعتبر التحويل لاغياً.

- بالنسبة للتحويل داخل مدارس الإدارة تكون الأولوية للأخوة والأعلى في المجموع وذلك طبقاً للكثافات.

يمنع منعاً باتاً جمع أو دفع أي مبالغ مالية تحت أي مسمى أثناء التقدم للمدرسة.