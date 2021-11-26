محامي طفلة المعادي يكشف حيلة المتهم لاستدراجها وهتك عرضها داخل المدرسة

كشف خليفة أحمد، محامي الطفلة البالغة 3 سنوات ضحية هتك عرضها على يد عامل داخل مدرستها الخاصة بمنطقة المعادى، عن حيلة المتهم لاستدراج الطفلة للتعدي عليها، حيث أكد أن المتهم كان يأخذ متعلقات الطفلة داخل المدرسة ويستغل بحثها عن متعلقاتها، ثم يفاجئها بأنها معه، ويأخذ الطفلة إلى داخل الحمام بحجة أنه سيعيدها إليها ليعتدي عليها ويهتك عرضها.

الاختطاف

وأضاف محامي الطفلة، لـ«الوطن»، أن النيابة وجهت للمتهم تهمة الاختطاف وذلك عن طريق التحايل واستدراجها بعيدًا عن أعين الناس إلى دورة المياه الموجودة بمحل عمله بالمدرسة وملامسة أماكن عفتها قاصدًا من ذلك هتك عرضها بالقوة.

صورة المتهم

وكانت «الوطن» قد انفردت بنشر صورة المتهم بهتك عرض طفلة مدرسة المعادي البالغة من العمر 3 سنوات بمرحلة ما قبل الحضانة داخل مدرستها الخاصة.

أسرة الضحية

وكشفت أسرة الطفلة الضحية لـ«الوطن»، عن تفاصيل اكتشافها للواقعة، حيث أكدت أن والدة الطفلة فوجئت بابنتها تخبرها عقب عودتها من المدرسة قائلة «يا ماما عمو شطفني ووجعني، شطفنى بإيده ووجعني في الحمام»، وتوجهت الأسرة إلى قسم شرطة المعادي وحررت محضرًا بالواقعة.

كما أوضحت الأسرة أن الطفلة تعرفت على المتهم، وتبين أنه يدعى «عبد الحميد» ويبلغ من العمر 50 عامًا ويعمل عامل أسانسير داخل المدرسة منذ نحو 10 سنوات.

بلاغ إلى قسم الشرطة

بداية الواقعة كانت بورود بلاغ إلى قسم شرطة المعادي من أحد الأشخاص يتهم عاملا داخل مدرسة خاصة بالتحرش بطفلته، وتم ضبط المتهم وتحرير محضر رقم 18581 جنح المعادى، وأمرت جهات التحقيق بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما قرر قاضي المعارضات تجديد حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

التقرير الطبي

وتبين من خلال التقرير الطبي المبدئي اصابة الطفلة باحمرار في أماكن حساسة من جسدها، كما تعرفت الطفلة الضحية على المتهم، ووجهت النيابة للمتهم تهمة هتك العرض للطفلة الضحية.