متحور كورونا الجديد بجنوب إفريقيا يثير القلق.. و«الصحة»: نتابع الموقف

أعلنت العديد من الدول تصنيف دولة جنوب إفريقيا كمنطقة خطر وقررت تعليق كافة رحلات الطيران معها ومنع دخول المواطنين الذين يحملون جنسية جنوب إفريقيا لمنع تفشي المتحور الجديد بداخلها.

متحور كورونا الجديد يعد أحد السلالات الخاضعة للمراقبة

أعلنت منظمة الصحة العالمية، في بيان لها، أن متحور كورونا الجديد يعد أحد السلالات الخاضعة للمراقبة، للتأكد من جينات المتحور ومدى مقاومته للقاحات المضادة لفيروس كورونا، وتتزايد المخاوف بشأن متغير جديد لفيروس كورونا تم رصده في جنوب إفريقيا، حيث أكد المعهد الوطني للأمراض المعدية اكتشاف 22 حالة إصابة بالسلالة B1529.1.

وقال وزير الصحة في جنوب إفريقيا جو بهلا، في تصريحات له، إن المتغير الذي ظهر مؤخرا، ينتشر بسرعة في أجزاء من جنوب إفريقيا وهناك حالة قلق من أن العدد الكبير غير المعتاد من الطفرات يمكن أن يجعله أكثر قابلية للانتقال بصورة سريعة، مؤكدا أن هناك قلقا من ناحية فاعلية اللقاحات بشأن هذا المتحور الجديد مما يؤدي إلى الهروب من مناعية اللقاحات.

متابعة ما يصدر من بيانات وتقارير رسمية حول متحور كورونا الجديد

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان لها، أنها تقوم بمتابعة ما يصدر من بيانات وتقارير رسمية حول متحور كورونا الجديد، الذي ظهر في جنوب إفريقيا واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع انتشار هذه السلالة في مصر.

وأوضحت وزارة الصحة أنها تتابع البيانات الأولية الواردة من جنوب أفريقيا بشأن التزايد السريع لمعدلات الإصابة بفيروس كورونا في مقاطعة جاوتينغ، ومدى ارتباط هذا الارتفاع في الحالات بوجود تحور في فيروس كورونا.

وأكدت الوزارة، أنها على تواصل دائم مع منظمة الصحة العالمية سواء فيما يتعلق باجتماع فريق خبراء تابع للمنظمة، أو ما يتوصل اليه خبراء المنظمة فيما يتعلق بالمتحور الجديد.