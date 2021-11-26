الداخلية تحرر 8740 مخالفة عدم ارتداء كمامة واقية من فيروس كورونا

تمكن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط عدد «8740» شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد «8708» شخص منهم، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال «32» شخص لم يسددوا الغرامة المقررة، بالإضافة لتحرير «851» مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط «226» قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالى مضبوطات «1338» أرجيلة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، مع استمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد وللحفاظ على الصحة العامة، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.