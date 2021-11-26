خريطة انتشار القوافل الطبية المجانية بمحافظات الجيزة والغربية ودمياط

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 3 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، «حياة كريمة»، اليوم وغدا وتنتهي يوم 30 نوفمبر، للكشف والعلاج مجانًا في بعض التخصصات الطبية لمساعدة المرضى والمحتاجين.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، أبرز المحافظات التي تنطلق بها القوافل الطبية، وأماكن تواجدها بالمحافظات، والتخصصات المتاحة للكشف ضمن القوافل الطبية التي سيتم إطلاقها، وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة والسكان عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

التخصصات المتاحة بالقوافل الطبية ضمن مبادرة حياة كريمة

أعلنت وزارة الصحة، إطلاق القوافل الطبية بالتخصصات الآتية:

إطلاق 3 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» يومي 26 و27 نوفمبر للكشف، والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية «نساء وولادة - وخدمات تنظيم الأسرة - والأطفال الباطنة - الأنف والأذن - والعظام - الجراحة - الرمد والأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل».

المحافظات التي تنطلق بها قوافل «حياة كريمة»

تنطلق القوافل الطبية التابعة لمبادرة «حياة كريمة»، اليوم وغدًا السبت، في عدة مناطق بـ3 محافظات، وهي محافظات الغربية، والجيزة ودمياط.

تأتي تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية المحرومة من الخدمات الصحية، حيث جرى تنفيذها بمشاركة 550 عيادة، فضلاً عن إجراء 10 آلاف و825 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 15 ألفًا و923 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي للمواطنين.

المبادرات الرئاسية تستهدف القضاء على الأمراض المزمنة

وتستهدف المبادرات الرئاسية الكشف عن الأمراض المزمنة، التي تسعى وزارة الصحة للقضاء عليها على غرار فيروس سي، ومن بين هذه المبادرات:

- مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار.

- مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة الأم والجنين.

- مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مرضى الضمور العضلي.

- مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.

- مبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن السمنة والأنيميا والتقزم لطلاب المدارس.

- مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية.

- مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة.

- مبادرة رئيس الجمهورية لاكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة.