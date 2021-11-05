رئيس جامعة طنطا: القوافل الطبية المجانية استفاد منها 100 ألف مواطن

‏أعلن رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود ذكي، عن توقيع الكشف الطبي وتقديم العلاج بالمجان لأكثر من 100 ألفاً مواطن من خلال 105 قافلة طبية تم تنفيذها خلال الفترة من 1 يناير 2021 وحتى اليوم، وتحويل أكثر من 300 حالة لتلقي العلاج والرعاية بمستشفيات جامعة طنطا.

حماية صحة المصريين

أوضح رئيس الجامعة أن تلك القوافل تستهدف حماية صحة المصريين وتساهم في استراتيجية بناء الإنسان ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بدعم ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن قوافل جامعة طنطا الطبية تسير وفق محورين: «الأول خدمة قرى ومراكز محافظة الغربية الأكثر احتياجًا، والثاني تقديم الرعاية للمناطق النائية بالجمهورية».

وأضاف أنه تم تخصيص 8 قوافل خلال شهر أكتوبر الماضي لخدمة كافة مراكز محافظة الغربية، استمرارًا لدور جامعة طنطا الخدمي وتزامنا مع احتفالات محافظة الغربية بعيدها القومي.

كما يتم حاليا تنظيم قافلة طبية في محافظة الوادي الجديد، وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين في الوادي الجديد من خلال 15 تخصص وصرف العلاج وإجراء عمليات جراحية لهم بالمجان.

إشادة مجلس الوزراء

من جانبه أشاد الدكتور حسام المصري رئيس اللجنة الطبية العليا والمستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، بالجهود المضنية المبذولة في جامعة طنطا لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للقرى الأكثر احتياجا، وإنجاح العديد من القوافل الطبية المنفذة بمختلف المحافظات، جاء ذلك في رسالة يتم توجيهها إلى الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا.