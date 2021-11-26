بدلا من 30 ألف جنيه.. انخفاض «الأوفر برايس» على «إم جي 6 » موديل 2022

خلال الأيام القليلة الماضية تراجعت قيمة الزيادة السعرية غير الرسمية لسيارة «إم جي 6» موديل 2022 في السوق المحلية، من 30 ألف جنيه، إلى قيمة تراوحت من 15 ألفا و25 ألف جنيه، حسب المُعلن من عدد من الموزعين للسيارة بسبب ظاهرة «الأوفر برايس»، وخلال السطور التالية قائمة أسعار السيارة وأهم تجهيزاتها حسب ما أعلن الوكيل المحلي لسيارات «إم جي».

الفئة الأولى بسعر 340 ألف جنيه

-تنتمي السيارة لفئة السيارات السيدان، وتتوافر في السوق المحلية بـ 3 فئات مختلفة التجهيزات، بأسعار:

الفئة الأولى بسعر 340 ألف جنيه، بزيادة 15 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 363 ألف جنيه، بزيادة 23 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 370 ألف جنيه، بزيادة 25 ألف جنيه.

-تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.5 لتر 1500 سي سي تربو، ينتج قوة قدرها 169 حصانا، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/متر.

-المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات.

-تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

-تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ 10 كم/ساعة في غضون 9.8 ثانية.

-تستهلك السيارة متوسط 6.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم.

-تأتي السيارة بأبعاد (4694 ملم الطول، 1848 ملم العرض، 1465 ملم الارتفاع، 2715 ملم طول قاعدة العجلات).

-ترتفع السيارة عن الأرض مسافة 170 ملم.

-تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة حوالي 424 لترا.

-تتوافر السيارة مزودة بعدة تجهيزات ووسائل للأمان من بينها «وسائد هوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، توزيع اليكتروني للفرامل EBD، ونظام الثبات عند المنحدرات، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، مصابيح أمامية هالوجين ، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا خلفية، وجنوط رياضية 16 بوصة، وعجلة القيادة متعددة الوظائف، ومكيف هواء مع مخارج خلفية».