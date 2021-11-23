زيادة 30 ألف جنيه «أوفر برايس» على أسعار «إم جي HS موديل 2022»

شهد سوق السيارات خلال الأشهر القلية الماضية، ظهور زيادة في الأسعار، غير رسمية، لعدد كبير من الطرازات المختلفة للسيارات الملاكي داخل السوق المحلي موديلات عام 2021 و 2022، ومن ضمن القائمة سيارة «إم جي HS 2022»، حيث تراوحت الزيادة الموقعة بين 25 ألف جنيه، و30 ألف جنيه، بسبب ظاهرة «الأوفر برايس» نتيجة زيادة الطلب وقلة المعروض، وخلال السطور التالية تنشر «الوطن»، قائمة أسعار فئات السيارة، وأهم التجهيزات والمواصفات الخاصة بها في مصر.

قائمة اسعار «إم جي HS 2022»

- تنتمي السيارة لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وتتوافر داخل السوق المحلي بـ3 فئات مختلفة التجهيزات:

الفئة الأولى بسعر 447 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 452 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 462 ألف جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 169 حصان، وعزم أقصى للدوارن 250 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات.

- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

-تصل السرعة القصوى للسيارة 190 كم/ ساعة.

-تستهلك السيارة متوسط 6.2 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم.

-تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ 100 كم/ ساعة في غضون 9.6 ثانية.

-تأتي السيارة بأبعاد (4574 ملم الطول، 1876 ملم العرض، 1685 ملم الارتفاع، 2720 ملم طول قاعدة العجلات).

- تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة حوالي 463 لتر.

-السيارة مزودة بعدة تجهيزات، ووسائل للأمان من بينها «6 وسائد هوائية، وأنظمة الفرامل المتعددة ABS + EBD CBC + TCS + VDC+ HAZ – HHC BDW ARP +HDC، وفرامل يد كهربائية، ونظام مراقبة النقطة العمياء، وخاصية التحذير عند فتح الأبواب، حال مرور السيارات بالقرب، والتحذير عند الانعطاف من الحارة المرورية، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، مصابيح ليد أمامية وخلفية مدعومة بإمكانية التشغيل أتوماتيكيًّا، ومصابيح ضباب خلفية، وخاصية طي وتسخين المرايات الجانبية كهربائيًّا، وإمكانية فتح الشنطة الخلفية أتوماتيكيًّا، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا خلفية، وفتحات شكمان مزدوجة، وجنوط رياضية 18 بوصة».