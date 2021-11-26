موقف طريف بين شيرين عفت ورشا مهدي بمهرجان القاهرة: «ماما بتزعل»

اعتذرت الإعلامية شيرين عفت، خلال تقديمها للفنانة رشا مهدي، على هامش مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إذ أخطأت الإعلامية في اسم الفنانة قائلة: «رشا المهدي»، فيما صححت لها الفنانة اسمها قائلة: «رشا مهدي.. عشان ماما بتزعل»، فسارعت الإعلامية بالقول: «بعتذر.. طنط (تقصد والدتها) أرجوكي متزعليش» .

وقالت «مهدي» خلال لقاء على هامش مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 43، المذاع على شاشة قناة «dmc» إن فيلم «الزوجة الثانية» له معزة خاصة بالنسبة لها، «لو اتفرجت عليه مليون مرة مش هزهق منه، وسعاد حسني بعشقها، ومفيهوش تفصيلهة غلط».

واختارت الفنانة رشا مهدي، أحد الافلام الأجنبية التي تحبها، «هختار فيلم (five club)، مهما عدى من أفلام الفيلم دة من أهم الأفلام اللي اتفرجت عليها على مدار السنين، بالرغم إنه قديم».

الإعلامية شيرين عفت تهدي بوستر الفيلم للفنانة رشاد مهدي

وقررت الإعلامية شيرين عفت إهداء بوستر الفيلم للفنانة رشاد مهدي، قائلة لها: «دي هديتنا».

وتقدم قناة DMC البث المباشر لمهرجان القاهرة السينمائي، بصفتها شريكًا إعلاميًا رئيسيًا في النسخة الـ43 من المهرجان، حيث قال المهرجان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إنه يفتخر بتقديم شركة قنوات DMC، كشريك إعلامي رئيسي للدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وعليه فإن مجموعة قنوات DMC هي الناقل الرسمي للمهرجان إلى جوار كل من قناة المحور الفضائية وقناة النايل سينما.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة والسكان وضع خطة صحية لتأمين مهرجان القاهرة السينمائي 2021 حيث قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن هناك تنسيقا بين الوزارة وإدارة المهرجان لتوفير كل الخدمات بالتنسيق مع قطاعات «العلاجي، الوقائي، وقطاع الرعاية الأساسية»، حيث تم توفير فرق طبية متنقلة في مختلف التخصصات الطبية على مستوى يليق بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وشدد المتحدث الرسمي باسم الوزارة على أنهم يعطون أولوية لكل الأحداث الرئيسية التي تشهدها مصر في مختلف المجالات، ووضعت الصحة خطتها للتأمين الطبي لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث جرى تنفيذ خطة شاملة من للمهرجان، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية، للتصدي لانتشار فيروس كورونا.