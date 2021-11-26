ممثلة سعودية بـ«القاهرة السينمائي»: المهرجان يضم التاريخ والمستقبل

عبرت الممثلة السعودية، فاطمة النبوي، عضو لجنة تحكيم مسابقة «آفاق» العربية للأفلام الطويلة، عن سعادتها بتواجدها في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، قائلة: «المهرجان دة يضم التاريخ والمستقبل والعصرية، أنا تقريبا من 5 سنين كنت هنا ممثلة، وهرجع تاني المهرجان مخرجة في فيلم (بلوغ) وسعيدة بإني أكون ضمن لجنة تحكيم آفاق السينما العربية».

يجب مراعاة المعايير المختلفة في الاختيار ما بين الأفلام في لجنة التحكيم

وأضافت «النبوي»، خلال لقاء على هامش مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ43، على شاشة قناة «dmc»، أننا يجب أن نضع في الاعتبار المعايير المختلفة في الاختيار ما بين الأفلام في لجنة التحكيم، ما بين الإخراج والنص.

وتابعت: «السينما العربية شهدت تغييرا مهولا وبشكل يومي، ودة اللي بحبه إننا بنتعلم وفاتحين بابنا للنقد، وبناخد النقد البناء دة، ونحطه في العمل بتاعنا».