قرعة ملحق أوروبا المؤهل لكأس العالم.. إيطاليا تصطدم بالبرتغال

أجريت قرعة منافسات الملحق الأوروبي منذ قليل، من أجل حسم مباريات الدور الفاصل من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

القرعة ضمَّت 12 منتخبا

وضمت القرعة 12 منتخبا من بينهم الـ10 منتخبات أصحاب المراكز الثانية في كل مجموعة في التصفيات، بالإضافة لأفضل منتخبين لم يتأهلا من التصفيات ولكن احتلا صدارة مجموعتيهما في دوري أمم أوروبا 2020-2021.

ويتم تقسيم المنتخبات الـ12 إلى 3 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 منتخبات يتم تحديدها من خلال القرعة.

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