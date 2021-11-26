وزيرة الثقافة: مهرجان القاهرة السينمائي يحقق نجاحات على مدار 43 عاما

قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، إن مهرجان القاهرة السينمائي، وُلد كبيرًا وظل كبيرًا على مدار الـ43 عامًا الماضية، وحقق العديد من النجاحات المتتالية، ووصل إلى النسخة الحالية، رغم الكثير من التحديات التي واجهها، التي يواجهها العالم كله، مثل جائحة فيروس كورونا، ولكن المهرجان ناجح جدًا، وهناك مشاركات عظيمة فيه، ويشارك فيه 98 فيلمًا من 63 دولة.

إيناس: مصر تشهد نهضة وحراكا ثقافيا وفنيا

وأضافت «عبد الدايم»، في لقاء خاص مع قناة «dmc»، على هامش تغطية حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ43، التي انطلقت اليوم وتستمر حتى يوم 5 ديسمبر المقبل، أن هناك نهضة وحراك ثقافي وفني في مصر، التي تولي الفن أهمية كبيرة، وبالأمس افتتحت مصر طريق الكباش، وقبلها جرى افتتاح مهرجان الموسيقى العربية، مشددة على أن هناك تطور في المحتوى في جميع الفعاليات.

وأعربت الوزيرة، عن شكرها للدولة المصرية، التي تهتم ببناء الإنسان المصري، ولديها استراتيجية كبيرة جدا لبناء الوعي والإنسان المصري، مشددة على أنه على رأس مشروعات الدولة في هذا المجال، هو مشروع «حياة كريمة»، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزارة الثقافة تشارك في هذا المشروع.

رسالة إلى صناع السينما من وزيرة الثقافة

ووجهت عبد الدايم، رسالة إلى صناع السينما في مصر، قائلة فيها إن المهرجان تطور جدا، وبه مشاركات عظيمة من صناع السينما، وهناك ورش تقام على الهامش مهمة جدًا.

وتشهد النسخة الـ43 من المهرجان، مشاركة مجموعة من أبرز الأفلام التي تنتمي لمدارس سينمائية مختلفة، التي تُعرض في حضور صناعها، إلى جانب تنظيم جلسات نقاشية بينهم وبين الجمهور والنقاد، وعلى الجانب الآخر هناك عدد من الأفلام التي لا يسمح بعرضها للجمهور العادي، وتقتصر على «حاملي الكارنيهات».

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن وضع خطة صحية لتأمين مهرجان القاهرة السينمائي 2021، حيث جرى توفير فرق طبية متنقلة في مختلف التخصصات الطبية على مستوي يليق بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كما جرى تنفيذ خطة شاملة من للمهرجان، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية، للتصدي لانتشار فيروس كورونا.