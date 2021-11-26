أخبار البحر الأحمر.. احتفالات بافتتاح الكباش وإقبال على مسجد الميناء

عدد من الأحداث شهدتها مدن محافظة البحر الأحمر اليوم الجمعة، أهمها مشاركة السائحين الأجانب في احتفالات طريق الكباش بفنادق الغردقة، إذ ارتدوا الزي الفرعوني والتقطوا الصور التذكارية، وتوافد المئات من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية على مسجد الميناء الكبير بالغردقة في رحلة الـ«سيتي تورز»، كما استقبل مطارا الغردقة ومرسى علم عشرات رحلات الطيران على متنها الآلاف من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية.

احتفالات السياح في البحر الأحمر بافتتاح طريق الكباش

شارك السائحون الأجانب من أكثر من 12 جنسية مختلفة في احتفالات فنادق الغردقة افتتاح طريق الكباش بطريقة مختلفة، حيث ارتدى العاملون بالفنادق وعدد من السائحين الزي الفرعوني، وصممت الفنادق مجسما لمركب فرعوني، وأعدت مأكولات ومخبوزات وتورتة على شكل فرعوني، وأعدت الفنادق شاشات عرض عملاقة على حمامات السباحة والشواطئ المفتوحة لمشاهدة الافتتاح .

توافد السائحين على مسجد الميناء الكبير

توافد المئات من السائحين الأجانب على مسجد الميناء الكبير بالغردقة ضمن رحلات الـ«سيتي تورز» أو جولة اليوم الواحد السياحية، إذ أصبح من أهم المزارات الدينية، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية في ساحة المسجد، الذي يعتبر أهم مقصد سياحي ديني في المدينة حاليا، ويتسع لنحو 10 آلاف مصل ويضم مئذنتين شاهقتي الارتفاع و25 قبة، وتم بناؤه على مساحته 8 آلاف متر بتكلفة 20 مليون جنيه،

مطاري الغردقة ومرسى علم تستقبل آلاف السائحين

واستقبل مطارا الغردقة الدولي ومرسى علم 92 رحلة طيران دولية ومحلية اليوم الجمعة، تحمل الآلاف من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية، حيث استقبل مطار الغردقة الدولي 82 رحلة طيران دولية، بينما استقبل مطار مرسى علم الدولي 10 رحلات طيران بإجمالي 92 رحلة طيران قادمة من مطارات دول أوربية من أوكرانيا وبولندا والتشكيك وسويسرا والمجر ورومانيا وروسيا وبيلاروسيا وفرنسا وألمانيا