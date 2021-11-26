ليلى علوي: أنا بنت مهرجان القاهرة السينمائي.. وذكرياتي معاه كتيرة جدا

علقت الفنانة ليلى علوي، على وجودها في اللجنة الاستشارية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، قائلة: «أنا بنت المهرجان، وسعيدة بتواجدي مع زملائي وبنحاول كلنا نساعد الأستاذ محمد حفظي، والمهرجان على كل الاختيارات والقرارات، والحقيقة حفظي عامل كل حاجة».

علوي: المهرجان يحتوي على عدد من الأفلام الهامة

وأضافت «علوي»، خلال لقاء على هامش مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ43، المذاع على شاشة قناة «dmc»، أن المهرجان في دورته الحالية يضم مجموعة من الأفلام الهامة الكثيرة من كل دول العالم، فهناك أفلام يتم عرضها لأول مرة في الشرق الأوسط، وهذا شيء مشرف لمهرجان القاهرة «كل العاشقين للسينما لازم يتفرجوا عليها».

وأوضحت أن هناك مشاركة مصرية في المهرجان من خلال فيلمين، أحدهما لنادين خان، وآخر قصير، «فيه فيلمين أنا متحمسة أشوفهم، الأول إخراج الممثل الزميل الرائع ظافر عابدين، ومتشوقة لفيلم الافتتاح اللي هيتعرض بكرة بس للأسف مش هقدر أشوفه عشان هكون سافرت».

ذكريات لا تنسى

وعن ذكرياتها مع مهرجان القاهرة في دوراته السابقة، قائلة: «ذكرياتي مع المهرجان كتيرة أوي، مش هنسى كل الدورات مش هنسى فوزي كأحسن ممثلة بعد فترة طويلة جدا عام 1994، ومش هنسى تكريمي في 2010 ووجودي في لجنة التحكيم، ومش هنسى الضيوف العالميين المهمين جدا اللي مصر والوطن العربي بيحبوهم، المهرجان مليان بحاجات كتيرة نفتخر بيها».

وتقدم قناة DMC البث المباشر لمهرجان القاهرة السينمائي، بصفتها شريكًا إعلاميًا رئيسيًا في النسخة الـ43 من المهرجان، حيث قال المهرجان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إنه يفتخر بتقديم شركة قنوات DMC، كشريك إعلامي رئيسي للدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وعليه فإن مجموعة قنوات DMC هي الناقل الرسمي للمهرجان إلى جوار كل من قناة المحور الفضائية وقناة النايل سينما.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة والسكان وضع خطة صحية لتأمين مهرجان القاهرة السينمائي 2021 حيث قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن هناك تنسيقا بين الوزارة وإدارة المهرجان لتوفير كل الخدمات بالتنسيق مع قطاعات «العلاجي، الوقائي، وقطاع الرعاية الأساسية»، حيث تم توفير فرق طبية متنقلة في مختلف التخصصات الطبية على مستوى يليق بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وشدد المتحدث الرسمي باسم الوزارة على أنهم يعطون أولوية لكل الأحداث الرئيسية التي تشهدها مصر في مختلف المجالات، ووضعت الصحة خطتها للتأمين الطبي لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث جرى تنفيذ خطة شاملة من للمهرجان، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية، للتصدي لانتشار فيروس كورونا.