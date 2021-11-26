سارة الطباخ تظهر مع سامو زين على «ريد كاربت» مهرجان القاهرة السينمائي

حرصت المنتجة، سارة الطباخ، على الوقوف على «ريد كاربت» حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ43، برفقة الفنان سامو زين.

سارة الطباخ برفقة سامو زين

وظهرت سارة الطباخ في حفل افتتاح المهرجان وهي ترتدي فستانا، بدون أكمام باللون الوردي، بينما ارتدى سامو زين، بدلة أنيقة سوداء، ومن الجدير بالذكر أن سامو زين انفصل مؤخرًا عن زوجته.

حضور مهرجان القاهرة السينمائي

وشهد حفل افتتاح المهرجان القاهرة السينمائي حضور العديد من نجوم الفن المصري والعربي، لعل أبرزهم الفنانة نادية الجندي، إلهام شاهين، ليلة علوي، مصطفى فهمي، محمد ممدوح وزوجته، أحمد داوود وعلا رشدي، خالد الصاوي، دينا الشربيني، ومحمد الشرنوبي، أحمد طلعت، منى زكي، هاني عادل وزوجته، وغيرهم من النجوم، ولكن لوحظ غياب الفنانة رانيا يوسف عن الحضور.

فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ43

وتستمر فعاليات الدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي في الفترة من 23 نوفمبر وحتى 5 ديسمبر، ويشهد المهرجان تكريم العديد من الفنانين وإقامة العديد من الندوات الثقافية والفنية، بالإضافة إلى عرض العديد من الأفلام المصرية والأجنبية.

وشهد حفل افتتاح المهرجان تكريم الفنانة نيللي والفنان كريم عبدالعزيز.