سلع ومنتجات انخفضت أسعارها مؤخرا.. منها البيض والسكر

شهد شهر نوفمبر الجاري، انخفاض بعض السلع في الأسواق، بعد ارتفاعات متتالية خلال الفترة الماضية للعديد من المنتجات، مثلما حدث مع البيض، والزيت الذي أعلنت وزارة التموين ارتفاعه، إذ وصل سعر اللتر منه إلى 25 جنيهًا في منافذ التموين المختلفة.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة أبرز أسعار السلع التي انخفضت خلال نوفمبر الجاري.

سلع انخفضت أسعارها في شهر نوفمبر

انخفضت أسعار البيض في المزارع اليوم، بعد ارتفاع أسعاره بشكل كبير خلال الأسابيع الماضية، تزامنًا مع بداية شهر أكتوبر وبدء الدراسة، ليعود للانخفاض خلال الأيام الجارية، إذ سجل سعر طبق البيض الأحمر اليوم نحو 41.5 جنيهًا بالمزرعة ويصل السعر للمستهلك 43 جنيهًا، كما سجل سعر طبق البيض الأبيض بالمزرعة حوالي 39 جنيهًا في المزرعة، في حين يتراوح سعره 41 جنيهًا للمستهلك، ويصل سعر طبق البيض البلدي في المزرعة حوالي 42.5 جنيهًا، و يباع بـ 44 جنيهًا للمستهلك.

أسعار الدواجن البيضاء

كما تراجعت أسعار الدواجن البيضاء خلال الشهر الجاري، بعد ارتفاعات كبيرة في الأسواق خلال أكتوبر الماضي، حيث يصل سعر كيلو الدواجن البيضاء إلى 22 جنيهًا مقابل 28 جنيهًا بالمزرعة، بعدما كان يتراوح بين 27 و28 جنيهًا.

أسعار السكر الأبيض

كما انخفضت أسعار طن السكر الأبيض بين 500 و600 جنيه للطن، وفقا لتصريحات حسن الفندي، عضو شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، وذلك نتيجة لتدخل وزارة التموين وضخ كميات من السكر الأبيض بالأسواق، ما أدى إلى زيادة المعروض وبالتالي سيؤدي إلى تراجع الأسعار بالأسواق.

وفي السياق ذاته، انخفضت أسعار عدد من الخضروات بالأسواق، خلال الفترة الحالية بنسبة تتراوح بين 15 و30%، نتيجة زيادة المعروض، حيث يتراوح سعر كيلو الطماطم من 4 إلى 5 جنيهات، كما انخفض سعر كيلو الفاصوليا الخضراء وتراوح من 7 إلى 8 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الفلفل الرومي، من 4 إلى 5 جنيهات.