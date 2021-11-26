صحة النواب: متحور كورونا الجديد لم يصل مصر.. ودراسات لاكتشاف مدى خطورته

أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن متحور «بتسوانا» المعلن عن اكتشافه في جنوب أفريقيا، هو متحور جديد لسلالة «دلتا».

وقال: «متحور بتسوانا هو متحور لسلالة دلتا، اللي في الأساس كانت متحور بيتا وتم اكتشافه في دولة جنوب إفريقيا»، مضيفًا أنه يجرى العمل حاليًا على الدراسات والأبحاث لاكتشاف مدى خطورة الفيروس وانتشاره وإصابته وكذلك وجوده من عدمه في مصر، مؤكدًا أنه لم يعلن رسميًا حتى الآن وجوده في مصر.

قابلية المتحور للقاحات غير معلومة حتى الآن

وأوضح الدكتور أشرف حاتم، خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن فيروس كورونا هو فيروس تنفسي في حالة تحور، وسلالة «بتسوانا» عبارة عن تحور جديد لسلالة دلتا، موضحًا أنه لم يكتشف حتى الآن تأثيره على قدرة التطعيمات في مواجهة المرض من عدمه.

أبحاث لرصد متحورات فيروس كورونا

وأكد أنه لم يثبت حتى الآن من الدراسات والأبحاث التي تتم في المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة أو المعامل المركزية، عن وجود المتحور الجديد، مؤكدًا أن العمل يجرى حاليًا على قدم وساق، لرصد أي تحورات أو تغيرات تحدث للفيروس.

وشدد عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية على ضرورة الإسراع في تلقي المواطنين لقاح كورونا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.