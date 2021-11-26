الصحة: مصر خالية من متحورات كورونا ونتعامل بحزم مع القادمين من دول التفشي

قال الدكتور حسام عبدالعفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الحجر الصحي بمطار القاهرة، رفع أعلى درجات الاستعدادات القصوى في جميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية، مؤكدًا أنه سيتم التعامل بكافة الإجراءات الاحترازية الصارمة مع القادمين من دول تفشي فيروس كورونا ومتحوراته.

وأضاف «عبدالغفار»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن التركيز يكون على تحليل «pcr» أو شهادة تثبت الحصول على أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، أو الاعتماد على تحليل الرابد تيست، للكشف عن الفيروس.

وأضاف أن اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، برئاسة الدكتور حسام حسني، تعكف في الفترة الحالية على جمع كافة المعلومات المتوافرة عن المتحور الجديد للفيروس «B.1.1.259»، والذي من المحتمل أن يطلق عليه اسم نو «Nu»، لمعرفة إذا كان هناك داعي لتحديث بروتوكول علاج كورونا ليتناسب معه أم لا.

مصر خالية من متحورات فيروس كورونا

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هناك فريق بحثي كامل يعمل حاليًا على التأكد من أن المتحور الجديد للفيروس، لديه قدرة على مواجهة لقاحات كورونا أما لا، مطمئنًا المواطنين بقيام وزارة الصحة والسكان واللجنة العلمية لمكافحة الفيروس، بجمع كافة المعلومات اللازمة للتعامل بشكل وقائي ضد كورونا، وإطلاع المواطنين على كافة المستجدات.

وأكد أن مصر حتى الآن خالية من أي متحورات متعلقة بفيروس كورونا، مطمئنا المواطنين من فعالية جميع اللقاحات ضد متحورات الفيروس حتى الآن، وناشد المواطنين بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية، مطالبهم بضرورة الإسراع في حجز لقاح كورونا، للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم أكبر عدد من المواطنين بنهاية العام الجاري.