آدم الشرقاوي يظهر بإطلالة غريبة في حفل افتتاح القاهرة السينمائي «صور»

حرص الفنان الشاب آدم الشرقاوي، على حضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، في دورته الـ43، وظهر على السجادة الحمراء بإطلالة غريبة لم يظهر بها من قبل.

آدم الشرقاوي في إطلالة غريبة على الريد كاربت

وارتدى آدم الشرقاوي، «بالطو» طويل باللون الأزرق، مكتوب عليه بعض العبارات باللغة الإنجليزية، وكذلك بنطلون وقميص باللون الأسود، بالإضافة إلى رابطة عنق باللون البيج.

مهرجان القاهرة السينمائي

وبدأ منذ أكثر من ساعتين، توافد العديد من النجوم على الريد كاربت، لحضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، المقرر إقامته في الفترة من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر، حيث يشهد تكريم العديد من الفنانين، بالإضافة إلى إقامة العديد من الندوات الفنية والثقافية.

فنانون مشاركون في حفل افتتاح المهرجان

وحضر حتى الآن، حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ43، الفنانة نادية الجندي، أحمد طلعت، فيفي عبده وندى أكرم واللبنانية نور، ونسرين أمين، أحمد الفيشاوي وزوجته، وخالد سليم، وصبري فواز، ورشا مهدي، داليا البحيري وزوجها، ودرة وشريف منير وسماء إبراهيم، والعديد من نجوم العرب المشاركين في المهرجان، وصناع بعض الأفلام.

آدم الشرقاوي يشارك في احتفالية طريق الكباش

وكان الفنان آدم الشرقاوي، شارك أمس في حفل افتتاح طريق الكباش، الذي تم إقامته في محافظة الأقصر، وظهر خلال فيلم وثائقي عن الأقصر ومعالمها من آثار، وتم عرض الفيلم أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرينته انتصار.

آدم الشرقاوي يشارك في «لعبة نيوتن»

وشارك «الشرقاوي»، خلال موسم رمضان الماضي في مسلسل «لعبة نيتون»، بطولة الفنانة منى زكي، محمد ممدوح، محمد فراج، ومحمد التاجي، وسيد رجب، وعائشة بن أحمد، حيث جسد دور «بيج زي» والذي نال إعجاب الجماهير وحصد من خلاله شهرة واسعة.