أحمد الفيشاوي «ملاكم» بمهرجان القاهرة السينمائي: «قبلة واحدة لا تكفي»

خطف الفنان أحمد الفيشاوي، أنظار الكاميرات في حفل افتتاح الدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي انطلقت مساء اليوم، وذلك بعد أن ظهر في عدة مواقف غريبة، كان من بينها تقمصه دور ملاكم، وتقبيل زوجته 4 مرات متتالية، بعد أن حضر بصحبتها.

أحمد الفيشاوي: قبلة واحدة لا تكفي

وفور ظهوره على السجادة الحمراء، برفقة زوجته، لم يكتفِ أحمد الفيشاوي، بقبلة واحدة، مثل كل مهرجان، بل قام بتقبيلها 4 قبلات، أثناء مشاركته في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 43.

أغرب لقطات أحمد الفيشاوي على الريد كاربت

وكان الموقف الآخر الأكثر غرابة، عندما قام الفنان أحمد الفيشاوي، بأداء مشهد تمثيلي على السجادة الحمراء، يتضمن تجسيده لشخصية الملاكم أمام زوجته، أثناء خضوعهما للتصوير بطريقة «السلو موشن»، حيث وجه الفيشاوي اللكمات أمام الكاميرا بصحبة زوجته.

يذكر أن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في نسخته الـ43، تستمر بدءا من اليوم حتى يوم 5 ديسمبر المقبل، وسيتم عرض الفيلم الإسباني في «المسابقة الرسمية»، لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم، في حفل افتتاح المهرجان.

فيلم «المسابقة الرسمية»

فيلم «المسابقة الرسمية»، يعد من الأفلام الروائية الطويلة من بطولة بينيلوبي كروز، أنطونيو بانديراس، وأوسكار مارتينيز، و إخراج ماريانو كوهن، وجاستون دوبرات.

وتدور أحداث الفيلم الأسباني «المسابقة الرسمية»، حول رجل أعمال ملياردير يقرر أن يصنع فيلما ليترك بصمته، بحثا عن الأهمية والمكانة الإجتماعية.

وتوافد عدد كبير من نجوم الفن في حفل افتتاح وكان أبرز ظهور، نيلي كريم وزجها أحدث عرسان بالوسط الفني، فضلا عن الظهور الأول لزوجة محمد ممدوح، وشهد الحفل مشاركة كبيرة من نجوم الفن والإعلام، وسوف يتم تكريم عدد من نجوم الفن المصري، من بينهم نيللي، بجائزة الهرم الذهب، وكريم عبد العزيز، بجائزة فاتن حمامة للتميز.