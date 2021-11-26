المطرب رامي جمال يسأل جمهوره: أكمل ولا مالوش لازمة؟

وجه المطرب والملحن، رامي جمال، رسالة إلى جمهوره، حيث يعيش حالة خاصة خلال الفترة الحالية، وأراد أن يوثق ذلك من خلال آراء الجمهور.

رامي جمال يوجه سؤالا لجمهوره

وكتب رامي، عبر حسابه على موقع التدوينات الصغيرة «تويتر»: «في وسط اللخبطة اللي حاصلة، عندي سؤال مهم ليكم.. يا ترى الفن اللي أنا بقدمه عاجبكم؟ يا ترى وجودي من عدمه يفرق».

وأضاف رامي: «أوقات بفكر إني عمري ما هزهق وهفضل أحاول أوصل للي حلمت بيه، وأوقات بحس ان خطواتي بطيئة وناقصني حاجة بحاول أعرف هي إيه».

وتابع: «أوقات زي دلوقتي عندي إحساس إني بضيع وقت، محتاج آخد قرار ومتلخبط أكمل ولا مالوش لازمة، ولا ده جري في المكان الغلط، طبعا الحمد لله على كل اللي وصلت له بس الحلم أكبر بكتير».

رامي جمال يروج لأغنيته «لسه الكلام زعلان»

وروّج المطرب رامي جمال، عبر موقع «يوتيوب» أغنيته الجديدة «لسه الكلام زعلان» ألحان رامي جمال، كلمات جمال الخولي، توزيع وميكس وماستر: أحمد إبراهيم وإنتاج: نجوم ريكوردز.

رامي جمال يطلب رأي الجمهور

وطلب رامي جمال رأي الجمهور في الأغنية، حيث كتب عبر موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، قائلًا: «كل حد فينا عنده الشخص اللي غيابه مبيتعوضش سواء حبيب أو أب أو أم أو أخ أو صديق».

وتابع رامي جمال: «وأنا بغني الغنوة دي كنت بغنيها بإحساس الخوف من فقد أي غالي»، متسائلًا بقوله: «عجبتكم الغنوة ولا لا.. ولو عجبتكم متبخلوش برأيكم لأنه هو الدافع الوحيد والتقييم الأهم للفنان».

وروج رامي جمال، منذ أيام، للأغنية، بنشر جزء منها، عبر موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، معلقا: «اسمعوا أغنيتي الجديدة لسه الكلام زعلان».