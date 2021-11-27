حكاية أب عرض ابنه الرضيع للبيع على «فيس بوك»: عندي 5 عيال

تجرد أب أربعيني من كل مشاعره الإنسانية، وتخلى بكل سهولة عن فلذة كبده، الذي لم ينخطى عمره العامين، بعد أن جعله والده مثل السلعة تباع وتشترى عن طريق أب لا يرحم صغر سنه ولا قلة حيلته، ولا يعرف معنى الأبوة فانعدمت في قلبه جميع المشاعر والمعاني الخاصة بالأبوة، بدلا من أن يكون سندا لابنه قام بعرضه للبيع عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بصورته الشخصية حتى سقط في أيدي رجال الشرطة وألقت القبض عليه.

جحيم أب

بعد أن خرج من محبسه، منذ أيام قليلة، أخذ الأب يفكر في كيفية الحصول على المال، لتوفير احتياجات أطفاله، حتى وصل إلى خيط لم يكن يتوقع أنه سيعود به خلف الأبواب المغلقة، حيث قرر التخلي عن طفل من أطفاله الـ 5، فكتب منشورا على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صدم أصدقاءه ومتابعيه، ليعلن بيع فلذة كبده مقابل المال.

لم تمر سوى ساعات قليلة، على نشر البوست المدون عبر صفحة الأب، ليتم رصده من قسم الرعاية اللاحقة ووحدة مكافحة الجريمة المنظمة بمديرية أمن القاهرة، وتم إلقاء القبض عليه، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان له معلومات جنائية، وبرفقته نجله البالغ من العمر 5 سنوات في أحد شوارع الدائرة.

اعترافات الأب

خضع الأب المتهم ببيع نجله، إلى جلسة تحقيق أمام جهات التحقيق، واعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه نظرا لكونه يعول 5 أطفال ومروره بضائقة مالية، اختمرت فى ذهنه فكرة عرض أحد أطفاله للبيع تحت ستار التبني من خلال موقع التواصل الاجتماعى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، كما طلبت سرعة التحريات حول الواقعة.