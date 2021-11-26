مصرع سائق تروسيكل وإصابة طفل في حادثين بالدقهلية

لقي سائق تروسيكل في الدقهلية، اليوم الجمعة، مصرعه بناحية قرية «أشمون الرمان» التابعة لمركز دكرنس، عقب سقوطه بالتروسيكل في ترعة أشمون، وحاول الأهالي إنقاذه ونقله إلى المستشفى، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، كما أصيب طفل في حادث آخر عندما صدمته دراجة نارية في منية النصر.

مصرع سائق تروسيكل في دكرنس

ورود بلاغ لمأمور مركز شرطة دكرنس من أهالي قرية أشمون الرمان بسقوط شاب يستقل تروسيكل داخل ترعة أمام القرية.

انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع شاب يدعى «أيمن ا.»، نتيجة سقوطه بالتروسيكل في ترعة أشمون الرمان، نتيجة اختلال عجلة القيادة في يده.

ونقلت سيارة الإسعاف، المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى دكرنس العام، تحت تصرف النيابة العامة، وجرى استدعاء أسرة الشاب المتوفى لسؤالهم في سبب الوفاة.

وحُرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

إصابة طفل في حادث دراجة نارية

ومن جهة أخرى، أصيب الطفل إبراهيم شاهين محمد، 5 أعوام، ومقيم بقرية الرياض مركز منية ‏النصر، بنزيف من الأذن والأنف وجرح قطعي خلف الأذن وخدوش بالقدم اليمنى، وتم تحويله ‏إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة ادعاء حادث طريق.‏

وبسؤال والد الطفل المصاب ويدعى شاهين محمد محمد، 42 عاما، عامل، في محضر الشرطة، ‏اتهم «عادل ا. ع.»، 45 عاما، حداد مسلح، ومقيم بالكردي، أنه صدم نجله بدراجته النارية.‏

وحُرر عن ذلك المحضر رقم 11723 جنح منية النصر لسنة 2021 وجارٍ العرض على ‏النيابة العامة.‏